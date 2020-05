A la caza de los contactos estrechos: Lo que tienes que saber del coronavirus este viernes

Cada caso de Covid-19 activo en Chile ha tenido contacto estrecho con otras 10 personas. Esa fue una de las conclusiones que anunció el ministro Jaime Mañalich, en momentos en que el país sufre un rápido aumento de contagios y víctimas fatales. De acuerdo con el reporte entregado hoy por el Minsal, en las últimas 24 horas se contabilizaron 3.695 casos y 54 fallecidos.

En total, Chile tiene 90.638 casos y 944 muertos. Ya el jueves nuestro país rebasó el promedio mundial de fallecidos, que se sitúa en 46,3 muertos por cada millón de habitantes. Hoy esa tasa llegó a 49. En cuanto a contagios, Chile figura en el lugar 13 a nivel global, mientras que en fallecidos totales se ubica en el puesto 27.

En todo caso, la magnitud Covid-19 podría ser aún mayor. Tal como sostiene The Wall Street Journal, “pocos países están registrando de forma precisa los fallecimientos por coronavirus y algunos casos el déficit es significativo”. Bélgica es la excepción, ya que también contabiliza las muertes sospechosas de Covid-19.

El peligro de no saber que estás contagiado: 480 mil personas en Chile tendrían Covid-19

Un estudio de la U. de Talca establece que en Chile se detectan 1 de cada 6 infectados. La estrategia correcta debiese ser no sólo aumentar camas UCI y ventiladores, sino que también mejorar las tasas de detección, pues salvaría vidas y facilitará reapertura de la economía al reducir grupo de asintomáticos no detectados.

Cuando los encierros no bastan: El urgente operativo logístico para detectar, aislar y vigilar infectados (y por qué no se hizo antes)

¿Por qué no se hizo antes? Detectar casa por casa a contagiados, sacarlos de ahí y llevarlos a residencias sanitarias que aún no son suficientes, y monitorear a sus contactos con constantes llamados telefónicos para los que faltan manos, no es tarea fácil. Sin embargo, el gobierno está trabajando contrarreloj en eso, aunque el Consejo Asesor COVID-19 lleva pidiéndolo desde marzo.

El 22% de los fallecidos por Covid-19 en la Región Metropolitana vivía en un hogar de adultos mayores

Son el grupo de mayor riesgo. Hasta ahora, más de 140 ancianos han fallecido en residencias de adultos mayores. “La experiencia de otros países nos ha mostrado que la mortalidad en recintos de larga estadía puede llegar a niveles muy duros”, dice el Senama.

La mayoría de los países no captura el alcance total de las muertes por Covid-19

En Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Holanda y muchos otros países, el número de muertes registrado por todo tipo de causas ha subido desde marzo y ha excedido por lejos el número de fallecimientos que esos países vincularon al Covid-19. En ese sentido, el impacto y alcance del coronavirus podría ser más trágico.

La historia de la adulta mayor de 104 años que se recuperó de coronavirus en Chile

Una historia esperanzadora. Margarita Segovia, de 104 años, estuvo internada en el Hospital El Salvador y después en el Instituto Nacional de Geriatría, donde permaneció durante el último mes. El día en que fue dada de alta fue despedida entre aplausos del personal de salud.

Expresidente Lagos: “Porque hay una pandemia es más importante que nunca el debate constitucional"

En Conversaciones LT, un ciclo de diálogos exclusivos para suscriptores de La Tercera, Ricardo Lagos se mostró partidario de una Asamblea Constituyente. Además, aseguró que está "a disposición" del Presidente Piñera para enfrentar la crisis por el coronavirus y cuestionó que el Senado aprobara el límite a la reelección pero sin retroactividad. "Que éste sea el tema en medio de la pandemia y la forma en que se hace, da la impresión que no es lo más elegante, porque usted ve que esto se aplicará a partir de 2035″, dijo.

Coronavirus: el enemigo que también amenaza al cerebro

En nuestro suplemento de Tendencias, un artículo muy necesario. Desorientación, pérdida de memoria, mareos, confusión, convulsiones e inflamación del centro de comando del cuerpo humano son sólo algunos de los síntomas que han presentado ciertos pacientes de Covid-19. El circuito de ingreso y acción del virus a nivel neurológico aún es enigma, por lo que los investigadores ya están empezando a realizar estudios más en profundidad.

Podcast del coronavirus: Contacto estrecho

Francisco Aravena y el equipo de Crónica Estéreo convierten en podcast este newsletter para que escuches todo lo que tienes que saber hoy sobre la crisis del coronavirus.

