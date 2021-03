Agencia Europea de Medicamentos: No hay indicios de incidentes de coágulos sanguíneos provocados por la vacuna de AstraZeneca

Este martes, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) se refirió a la posibilidad de que la vacuna de AstraZeneca pudiese generar coágulos sanguíneos en personas vacunadas contra el Covid-19.

“Seguimos firmemente convencidos que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del Covid-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riegos sobre estos efectos secundarios”, dijo la jefa del organismo, Emer Cooke.

De acuerdo a la EMA, el número de eventos no es superior a los vistos en la población normal, y mientras prosiga la investigación, continuará el convencimiento sobre los beneficios de la vacuna, tal como lo dictó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A día de hoy, no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados”, indicó Cooke, agregando que la EMA se toma la situación “muy en serio”.

Los ensayos clínicos mostraron un “número muy pequeño de desarrollo de coágulos sanguíneos”, añadió.

Cooke aseguró también que examinaban efectos adversos graves en “todas las vacunas”, cuando se le preguntó sobre las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna.

Además, el regulador europeo insistió en que los beneficios de la vacuna superan a los riesgos, pero de todas maneras los casos de coágulos sanguíneos -considerados como “muy raros”- deben ser evaluados.