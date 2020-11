Así muere un paciente con Covid según el video de un médico; Chile ya recibió más de 5.000 vacunas y Pfizer prepara inicio de inoculación y una familia entera se puede contagiar en un cumpleaños: tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

1. Así muere un paciente con Covid según un video de un médico

Kenneth Remy, investigador de la U. de Washington en St. Louis (EE.UU.) y médico del Hospital Barnes-Jewish y del Hospital de Niños de St. Louis, grabó un video en su cuenta de Twitter, en el que relata los últimos minutos de un paciente con Covid que está a punto de morir.

Aunque algunos pacientes de coronavirus pueden sentir muy pocos síntomas de la enfermedad, y muchos tengan un cuadro asintomáticos, sí hay muchos otros que presentan severas secuelas.

Muchos de estos pacientes, por la gravedad de su cuadro, necesitan ser conectados a un ventilador mecánico, y muchos de ellos, no logran sobrevivir, en una lenta y dolorosa agonía.

Fue lo que quiso relatar el médico en el video. Remy aseguró en una nota publicada en USA Today que ha atendido a más de 1.000 pacientes con Covid-19 e intubado a un poco más de 100.

En el video, que se ha visto en Twitter más de 100.000 veces, Remy señaló que espera que los últimos momentos de tu vida no se vean así, “porque esto es lo que verás al final de tu vida si no empieces a usar mascarillas cuando estamos en público. Cuando no practicamos el distanciamiento social. Cuando no nos lavamos las manos con frecuencia”.

Remy aseguró que le tocó atender a un paciente que murió poco antes de hacer el video en el Missouri Baptist Medical Center, el undécimo en morir por complicaciones del Covid-19 esa semana, aseguró. “Acababa de hablar por teléfono con su esposa”, se lamentó.

La reacción al video ha sido mayoritariamente positiva, reconoció Remy. Dijo que sus colegas le han ofrecido apoyo. “Estamos orgullosos del Dr. Remy y de todos nuestros profesionales de la salud que trabajan en primera línea”, dijo la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington a través de un portavoz.

El médico afirmó que aunque se siente más incómodo tener que usar una mascarilla en público, “me atrevería a argumentar que sería más incómodo respirar 40 o 50 veces por minuto. Sé que es más incómodo cuando empiezo a realizarle procedimientos invasivos, como colocar un trozo de plástico en las vías respiratorias para ayudarlo a respirar”, agregó.

Dijo que entendía que la gente quiera volver a la normalidad, pero que eso solo puede suceder, si se toman las precauciones adecuadas.

Revisa el dramático video grabado por este médico.

2. Una familia completa se puede contagiar en un cumpleaños

En una muestra más de lo peligroso que pueden resultar ciertas reuniones, una familia completa resultó contagiada de coronavirus.

Se trata de la familia Aragonez, de la ciudad de Arlington, en Texas (EE. UU.), que se jactaba de cumplir siempre las indicaciones sanitarias para evitar el contagio del Covid-19.

La familia completa se cuidó durante meses (casi un año) según una nota publicada en USA Today, pero el 1 de noviembre tenían un cumpleaños, el que festejaron -a su juicio- discretamente. Pero lo que jamás calcularon, es que el evento generaría que 12 miembros de la familia resultaran contagiados de coronavirus.

Cuando ya han pasado 25 días del suceso, la familia aún se está recuperando del brote. Incluso algunos, que se encuentran más grave, luchan contra los síntomas severos que genera la enfermedad, reconoció Alexa Aragonez, una de las integrantes de las familia, y una de las que resultó más grave.

Su madre, una de las personas que estuvo en la reunión, estuvo hospitalizada durante una semana y según señalan los especialistas, podría incluso tener que tomar medicamentos por el resto de su vida, debido al daño generado en su organismo.

“Por favor, no sea como mi familia e ignore las pautas de los los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, su sigla en inglés). Al permanecer separados, podemos luchar juntos contra este virus”, dijo Aragonez en un video, a quien se sumaron otros familiares.

La familia Aragonez.

Ignacio Silva, infectólogo y académico de Dirección de Postgrados Usach, dijo en una nota en Qué Pasa, que uno de los factores que ha tenido más peso en los rebrotes “ha sido precisamente la disminución de las medidas de prevención en el uso de mascarilla, lavado de manos y sobretodo en la distancia física, considerando que en países como EE.UU. y en Europa se acercan a los climas más fríos y hace que la gente se reúna en espacios cerrados y con poca ventilación, aumentando el contagio”.

¿Cómo se contagiaron? Como en muchas familias, las personas de todas formas deben salir a la calla a trabajar. El virus probablemente ingresó a través de un miembro de la familia cuyo trabajo requería estar fuera de su casa, explicó Aragonez. Para sorpresa de todos, ese miembro de la familia tenía síntomas, pero igual participó del evento. Pensaban que era una simple alergia.

Por eso, dijo Silva, hay que seguir manteniendo algunas restricciones como el evitar las aglomeraciones ya sea en espacios abiertos o cerrados.

Aparentemente el relajo de la familia Aragonez fue tal, que compartieron al interior del recinto, sin mascarillas y comiendo todos juntos.

“Mi familia tomó grandes precauciones, pero tomar todas las precauciones con la excepción de una reunión no es suficiente. Mi familia aprendió por las malas”, concluyó Aragonez.

3. Chile ya tiene más de 5.000 vacunas y Pfizer pide autorización

La vacuna que desarrolla Pfizer y BioNTech contra el Covid-19 está tan adelantada, que EE.UU. podría comenzar a administrarla masivamente en una fecha tan próxima como el 11 de diciembre, o dicho de otra manera, en apenas dos semanas.

La velocidad con que avanza este prototipo también ilusiona en Chile, pues el gobierno logró firmar un acuerdo con Pfizer que le permitirá acceder a 10 millones de dosis el próximo año.

La compañía, ahora prepara la documentación que debe revisar el Instituto de Salud Pública (ISP) para autorizar, al igual que en EE.UU., de emergencia, el uso de su vacuna.

La entidad regulatoria estima que tardarían menos de un mes en la revisión. De cumplirse estos plazos, las primeras dosis podrían arribar al país -como proyecta el gobierno- los últimos días de diciembre, es decir, antes de lo presupuestado, que había proyectado que las primeras dosis -cientos de miles dijo La Moneda- llegarán tan pronto como en enero.

Incluso, aún a la espera de este valioso cargamento sanitario, en Chile ya hay más de 5 mil dosis de las vacunas que se están desarrollando para tratar el coronavirus. Si bien aún no llegan las ansiadas dosis prometidas por Pfizer, ya hay varias miles en el país, que corresponde a las de otros laboratorios que están haciendo ensayos en Chile, lo que ha adelantado la llegada de estas preciadas inyecciones.

El laboratorio Sinovac ya envió las primeras tres mil dosis (6 mil si se suman las tres mil que corresponde al placebo usado en este tipo de pruebas) y la Universidad Católica, la institución que dirigirá los ensayos en Chile, ya comenzó el enrolamiento de los primeros voluntarios.

También en el país hay cerca de 750 dosis de la vacuna que está desarrollando el laboratorio Janssen (además de las otras 750 que, tal como su símil china, son solo placebo), pruebas que dirige la U. de Chile y que comenzaron a desarrollarse en Talca, además de varios consultorios de San Bernardo y Colina y el hospital Exequiel González Cortés.

A estos dos laboratorios se suman las dosis que está inoculando la U. de Oxford junto al laboratorio AstraZeneca, las que pese a las dudas de la Clínica Las Condes en liderar estas pruebas (que podría declinar su participación, aparentemente por la negativa del controlador del centro hospitalario, debido al alto costo que implica este ensayo), las pruebas siguen adelante en el Campus Norte de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, un centro en Quillota y el Hospital Luis Calvo Mackenna.

De esta vacuna llegaron 3 mil dosis, 2 mil de la vacuna real y mil de placebo

A esta baraja de inyecciones, pronto se sumarán unas 2.600 dosis reales de la terapia que desarrolla el laboratorio chino CanSino y cuyos ensayos serán dirigidos por la U. de la Frontera.