Brasil registra su primer contagio local y contagiados por Covid-19 superan los cien mil a nivel mundial

Este viernes El Vaticano dijo que un paciente en sus servicios de salud había dado positivo por coronavirus, mientras en Chile se confirmaba el quinto contagio. A nivel mundial, la cantidad de personas infectadas por Covid-19 superó los cien mil casos, con más de 3.300 muertes, según un recuento de Reuters.

China continental reportó 143 nuevos casos el jueves, lo que eleva el número total de casos a 80.552 contagiados, pero y en la provincia central china de Hubei, excluyendo a la capital provincial Wuhan, reportó cero nuevos casos en 24 horas por primera vez durante el brote.

Por su parte, el primer ministro de Japón ordenó el jueves una cuarentena de dos semanas para todos los visitantes de China y Corea del Sur, y su gobierno señaló que los Juegos Olímpicos seguirían según lo planeado. Las infecciones confirmadas en ese país aumentaron a 1.057 el viernes por la mañana.

Tailandia informó el jueves cuatro nuevos casos, con un total de 47 desde enero.

El brote ha afectado a casi todas las provincias de Irán, dijo el miércoles el presidente Hassan Rouhani. Irán tiene más de 3.500 casos confirmados con un número de muertos de 107.

América Latina

El presidente colombiano Ivan Duque, dio negativo por coronavirus después de regresar de un viaje a Estados Unidos, dijo el jueves el gobierno.

En Brasil han confirmado ocho casos, incluidos los primeros contagios de transmisión local, es decir, de personas que no han viajado, a medida que la enfermedad infecciosa se extiende por la costa hasta el punto turístico de Río de Janeiro y el vecino estado de Espirito Santo, dijo el Ministerio de Salud. En total, la región ya suma 38 casos confirmados.

Europa

En las últimas 24 horas Italia reportó 41 nuevos fallecidos y su cifra total de muertos por Covid-19 aumentó a 148, dijo la Agencia de Protección Civil, y el contagio en el país más afectado de Europa no muestra signos de desaceleración. Además, tres personas más murieron por coronavirus en Francia el jueves, llevando el total a siete, mientras que el número de infecciones confirmadas aumentó de 138 a 423.

El Reino Unido registró la primera muerte de un paciente y los casos confirmados aumentaron a 115, mientras en Alemania los casos aumentaron de 109 a 349 en un solo día.

Las autoridades sanitarias holandesas dijeron el jueves que estaban planeando el regreso inminente de alrededor de 900 estudiantes de un viaje de esquí en el norte de Italia. España registra 234 casos en el país. Tres personas han muerto por el coronavirus; y en la región sueca de Estocolmo informó el jueves 28 nuevos casos confirmados, dijo la autoridad local, llevando el número total de casos en el país a 88.

Estados Unidos

El brote de coronavirus se extendió a través de los Estados Unidos el jueves, surgiendo en al menos cuatro nuevos estados y San Francisco, por lo que el Congreso aprobó rápidamente más de $ 8 mil millones para combatir el brote.

Google de Alphabet Inc ( GOOGL.O ) se unió el jueves a Amazon.com Inc ( AMZN.O ), Facebook Inc ( FB.O ) y Microsoft Corp ( MSFT.O ) y recomendaron a sus empleados en el área de Seattle, los más afectados por el virus en el país, trabajar desde sus casas.

Australia

Australia ordenó su primer cierre de la escuela el viernes después de que un alumno de 16 años dio positivo por el coronavirus, ya que el primer ministro del país advirtió que la factura pública para el tratamiento de pacientes infectados podría superar los $ 1 mil millones ($ 661 millones).

África

En tanto, Sudáfrica confirmó su primer caso el jueves y las autoridades de Senegal informaron dos nuevos casos de Covid-19 el miércoles, lo que eleva el total a cuatro desde que el primer caso fue confirmado allí el lunes.