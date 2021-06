E3: feria de videojuegos más grande del mundo se desarrolla en medio de las millonarias ganancias de esta industria en pandemia

En 1995, durante la primera edición de la Electronic Entertainment Expo, popularmente conocida como E3, Sony presentaba la primera edición de PlayStation y Nintendo hacía la propio con el Nintendo 64 (inicialmente llamado Ultra 64).

Después de 26 años, la industria ha cambiado radicalmente. Ha evolucionado desde lo tecnológico, los usuarios, la creatividad, los contenidos. En líneas generales, la industria de los videojuegos, es otra. Y ya no solo es un juguete de niños.

La actual versión del tradicional encuentro gamer que se desarrollaba históricamente en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, sin embargo, para este año solo será online, debido a la actual pandemia.

La versión 2021 se realiza sin público.

El presidente de Entertainment Software Association (ESA), Stanley Pierre-Louis, señaló a Games Industry que el evento “brinda la posibilidad de presentar a los miembros de la industria, a los medios y a los fans una oportunidad para participar plenamente, y creo que eso supone una oportunidad única para aprender este año aquellas cosas que podremos aplicar en los eventos futuros, que serán probablemente una mezcla de lo físico con lo digital”.

La E3 es considerada la feria o el evento más importante de videojuegos del mundo. Lugar en el que los principales desarrolladores presentan sus últimas novedades, como la próxima PlayStation o el último título de Nintendo.

Inmersos en una situación en la que muchas industrias no sacan cuentas alegres durante la pandemia, la de los videojuegos sí lo ha hecho. En 2020, a nivel mundial, generó US$ 177.800 millones, mientras que en 2019 había producido US$ 145.700 millones.

Miguel Sanhueza, director Utem Virtual, dice que la industria del entretenimiento, ha sido “beneficiada” por actual pandemia, debido a las largas cuarentenas que debió soportar la gente.

En EE.UU. por ejemplo, hasta noviembre de 2020, el gasto total en videojuegos aumentó 22% en relación a 2019, ascendiendo a US$ 44,5 mil millones, según datos de The NPD Group.

Las ventas de hardware aumentaron un 34% a casi US$ 4 mil millones, las ventas de software se incrementaron un 21% a US$ 38,4 mil millones, y las ventas de accesorios (teclados para juegos, controladores, mouses y similares) subieron un 22% para llegar a US$ 2,1 mil millones.

Maximiliano Kubler, CEO de AOne Games, explica que la industria se mantuvo más activa que nunca, “ya que todos los usuarios ya estaban muy familiarizados con un entorno digital de interacción. En los videojuegos, también se ha hecho un estándar comprarlos de forma digital, donde el formato físico solo pasa a ser un ítem de colección, pero es absolutamente un accesorio”.

Continuidad a los encuentros de industria

Sanhueza explica que esta instancia, “aún cuando no existan elementos pirotécnicos asociados a grandes stands que reciben al público, “sí propone un esquema basado en conectividad, acercando la inclusividad y el que muchos usuarios puedan sentirse emocionados con las diversas opciones de videojuegos que existen en el mercado, considerando que grandes compañías estarán para mostrar sus novedades”.

Uno de los puntos destacados de la industria de los videojuegos, es que las plataformas digitales han permitido dar continuidad a los encuentros de industria en todo el mundo, y de paso, han contribuido a mantener los espacios activos.

Los cines se han visto ampliamente afectados por la pandemia. FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO

El público más que nunca “ha jugado por el cambio que ha sufrido en sus vidas, haciendo que todo gire en un entorno digital”, establece Kubler.

Esta realidad contrasta con la de otras industrias del entretenimiento, como el cine, que durante la pandemia ha visto mermados sus ingresos. Según el informe emitido en 2019 por la Asociación del Cine de EE.UU. (MPAA), los ingresos sumaron 42.200 millones de dólares, menos de un tercio de lo que logró la industria del videojuego en esos doce meses.

En esta oportunidad, el E3 no contará con Sony, ni con Electronics Arts, que harán su propia presentación. Sí se presentan Ubisoft, con videojuegos como Rainbow Six Extraction, Far Cry 6 o Riders Republic, y Xbox con títulos como Halo Infinite o Starfield, además de detalles de la consola Xbox Series X, recién lanzada al mercado.

Nintendo, otro de los grandes de la industria, se presentará este martes, cerrando esta edición. Se especula que revelará detalles de videojuegos como Metroid Prime 4, Bayonetta 3, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y por supuesto lo último de Mario Bros. La secuela de Mario + Rabbids: Kingdom Battle llegará a Nintendo Switch en 2022.