El desafío de bajar la cifra diaria: Lo que tienes que saber este jueves del coronavirus

En la jornada más dura y dramática desde que se detectaron los primeros casos de coronavirus en Chile, el Ministerio de Salud informó hoy que en las últimas 24 horas murieron 22 personas, la cifra más alta hasta ahora. En total, el Covid-19 ha provocado 368 víctimas fatales en el país. Además, el Minsal señaló que hay 555 pacientes conectados a ventilación mecánica, mientras que en el último día se registraron 2.659 nuevos casos, de los cuales 2.301 fueron con síntomas y 358 asintomáticos.

Hasta hoy, Chile registra 37.040 casos, 1.938 por cada millón de habitantes, tasa similar a la de Rusia, Alemania o Canadá. Pero lo que más preocupa a las autoridades es el aumento de los fallecidos. Por cada millón de habitantes han muerto 19 personas en Chile, una cifra inferior a la de Perú (66) o Brasil (64), pero superior a la de Colombia (10) y Argentina (8). Estos indicadores se conocieron justo en la antesala en que 38 comunas de la Región Metropolitana (7,4 millones de personas) entren en cuarentena total a partir del viernes a las 22:00.

“Estoy intensamente preocupado, porque hemos diseñado un adelantamiento de la respuesta que creí que iba a ser más necesaria hacia el mes de junio. La hemos tenido que adelantar a mayo. Las medidas extremas, que son durísimas, tienen que lograr un objetivo, y ese es que el número de contagios diarios baje, a como dé lugar, a menos de 2 mil”, señaló en una entrevista con La Tercera el ministro Jaime Mañalich.

Jaime Mañalich, ministro de Salud: “La falta de confianza recíproca nos jugó una mala pasada”

A través de redes sociales, parte de la ciudadanía ha atribuido el explosivo aumento de casos y fallecidos al mensaje de “nueva normalidad” y “retorno seguro” que en su momento implementó el gobierno. Pero el ministro Mañalich apunta en esta entrevista a que “por razones que no me corresponde juzgar, creo que la conducta de las personas, una vez que había un levantamiento de las restricciones en la RM, no fue la deseable”.

