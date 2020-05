El extraño caso del hombre que tuvo coronavirus por 40 días seguidos

A pesar de los cinco meses desde el primer caso de coronavirus en China y las decenas de estudios que se dan a conocer diariamente, aún no existe completa certeza de por qué en algunas personas la infección dura más tiempo del esperado.

Hasta hoy, las pruebas para detectar el virus han brindado a los científicos resultados confusos, incluidos pacientes asintomáticos que nunca se enfermaron pero que aún se registraron como positivos, y otros que vencieron al virus pero aún dan positivo una y otra vez.

Así ocurrió con un hombre de Singapur, quien venció al virus, pero este permaneció en su sistema durante 40 días sin presentar ningún síntoma, según The Angeles Times.

De acuerdo al reporte, Charles Pignal (42) entró al hospital el 4 de marzo y por dos días experimentó tos y fiebre de 38,9º, síntomas que desaparecieron rápidamente. Y si bien las molestias ya no estaban presentes, el virus tenía otros planes.

Para ser considerado como “recuperado”, un paciente debe estar libre de fiebre y sin la ayuda de medicamentos durante 72 horas, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Además, la persona debe mostrar mejoras en su salud respiratoria y tener dos resultados negativos en las pruebas con al menos 24 horas de diferencia.

Pignal dio negativo en el día 23, pero dio positivo al día siguiente. Finalmente, el 10 y 11 de abril, obtuvo los resultados negativos de sus pruebas consecutivas y se le permitió regresar a casa.

Así, pasaron 40 días antes que en el examen lograra dar negativo por dos días consecutivos. Eso significa que después de “vencer” al virus y los síntomas disminuyeran, pasó más de un mes esperando que el patógeno abandonara su cuerpo.

El problema era grave, considerando que el virus estuvo en su cuerpo semanas después que sus síntomas desaparecieron.

Falsos positivos

Hoy sabemos que las personas son capaces de propagar el virus incluso en un estado asintomático, por lo que en este caso, asegurarse que el hombre no pueda contagiar a alguien más era de suma importancia.

De hecho, oficialmente el CDC afirma que las personas infectadas con coronavirus son más contagiosas a medida que tienen más síntomas. Esto implica que cuanto peor se siente el paciente, es más probable que transmita el virus.

Pero la evidencia indica que no sólo quienes tienen síntomas son portadores. Una persona puede contagiar a otros durante el período de incubación, entre 2 y 14 días después de exponerse al virus. Por otro lado, recientes investigaciones aseguran que el período de incubación más común es de 5 días, y que los síntomas aparecen en el 98% de los casos durante los primeros 11 días.

Comprender cómo y por qué algunos pacientes parecen aferrarse al virus por más tiempo que otros es un misterio que aún no tiene solución, y no existen demasiados estudios que den cuenta de ello.

En las últimas semanas, expertos en salud han mencionado que el culpable puede ser el tipo de prueba utilizado (PCR), ya que es posible que las pruebas arrojen falsos positivos al detectar fragmentos del virus que ya están muertos.

De hecho, una persona puede estar libre del virus, pero como la “basura” viral todavía está flotando en su sangre, las pruebas pueden desencadenar un resultado positivo.

China y Corea del Sur son los países donde los pacientes recuperados dan nuevamente positivo.

Pocos estudios

Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Universidad de Santiago, explica que “el examen PCR utilizado para estos fines, si bien detecta material genético del virus, no tiene relación con su viabilidad, o la capacidad de multiplicarse. No se puede saber con ese examen si el virus está vivo o muerto”.

“Mucho tiempo después de la enfermedad puedo seguir teniendo restos del material genético sin necesariamente estar enfermo; se han visto casos con hasta 8 semanas después de la infección”, dice.

Silva señala que los pocos estudios en los que se ha correlacionado la presencia del virus mediante el examen PCR y la viabilidad, se ha visto que en general entre los días 7 y 10 desde el inicio de los síntomas, el virus deja de ser viable.

“El PCR identifica restos virales que no se asocian a la enfermedad activa, por lo que no es de extrañar que hayan personas con 40 días de enfermedad o más y que aún tengan un PCR positivo. No significa que sigan enfermos”, cuenta.

“Por eso no se recomienda el examen PCR para evaluar mejorías, la persona puede estar totalmente sana -y quizás inmune-, y tener PCR positiva”.

En relación a la posibilidad de contagios a otras personas durante este período, el especialista puntualiza que “se ha visto en algunos estudios, pero la evidencia aún es escasa como para hacer una recomendación universal. Va muy en relación al desarrollo de anticuerpos; hay un estudio con pocos pacientes que al séptimo u octavo día aparecían con anticuerpos, y que en ese momento el virus no se multiplicaba más, con o sin PCR positiva”.

“De ahí viene la idea que al octavo o décimo día el paciente ya no contagia. Es muy probable que sea así, pero ningún organismo internacional como la OMS se ha atrevido a hacer la recomendación oficial".

Leonardo Siri, Infectólogo de la Clínica Vespucio, añade que no es tan infrecuente que esto ocurra y en Chile se han visto pacientes con cuatro semanas de PCR positivo: “En general sabemos que alrededor del día 14 casi todos los pacientes tienen el examen negativo. Sin embargo, hay otro número desconocido aún de pacientes que continúa entregando PCR positivo”, cuenta.

“El por qué ocurre, hay bastantes hipótesis. Hay estudios muy pequeños -de 10 pacientes- que dicen que antes del día 8 las personas tienen cultivos positivos de laboratorio y el virus es viable, y después del día 8 salen todos negativos. Por ello se cree que tras ese período todo lo que encontremos en el PCR no es viable o son 'partes’ de virus".

"Debemos recordar que lo que hace el examen PCR es amplificar una pequeña secuencia genética del virus, no lo hace de forma completa, por esto son estas trazas mínimas salen amplificadas. Pero hasta ahora no hay certeza de todo aquello, porque no hay estudios poblacionales masivos”, agrega.

El especialista indica que en el caso de Chile, el Ministerio de Salud tomó una postura mas conservadora, tomando para la salida de los pacientes el examen de anticuerpos a las dos semanas. “Esto asegura que una persona tuvo la enfermedad, el sistema inmune montó una respuesta y curó al paciente. El problema es no saber cuánto va a durar esta protección”.

“En cuanto a la re infección, probablemente lo sepamos en el segundo semestre. Apenas llevamos cinco meses de pandemia, así que pronto sabremos si la inmunidad es protectora por algunos meses, o para toda la vida”, sostiene.