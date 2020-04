Expresiones y manifestaciones virtuales en tiempo del Covid-19

El país lleva dos meses en cuarentena por el Covid-19, que tiene a todo el mundo en estado de confinamiento obligatorio o voluntario, para poder detener de alguna manera su contagio. Sin embargo, los esfuerzos de quedarse en casa no han sido suficientes, ni tampoco las medidas de los distintos gobiernos, ya que las tasas de contagio y las muertes se mantienen o suben continuamente.

La forma de comunicarse entre las personas cambió radicalmente en un abrir y cerrar de ojos. Así, tal cual. De abrazarse y verse pasaron a no tocarse ni a mirarse, salvo, a través de una plataforma virtual, a la que pueden acceder desde un teléfono inteligente o un computador.

La línea que diferencia lo virtual de lo real es cada vez más difusa sobre todo cuando las acciones cotidianas que se hacían de manera natural en las calles por los actores sociales pasaron a realizarse dentro de una pantalla gracias a internet. Se sabía desde hace un buen tiempo sobre la permeabilidad de las redes sociales a las acciones ciudadanas, pero no se había comprobado del todo que esto podía ser al revés, es decir, que las acciones ciudadanas pasaran a las redes sociales.

Con el nuevo contexto de pandemia los ciudadanos han tratado de seguir con sus vidas con las diversas herramientas que les proporciona el mundo virtual. Es así, como algunos trabajadores están haciendo teletrabajo desde sus casas, y muchos universitarios están teniendo clases online para no perder el semestre.

Del mismo modo, los ciudadanos que venían marchando y manifestándose cada viernes, tras el estallido social del 18 de octubre pasado, llevaron sus expresiones a las redes sociales, por ejemplo, haciendo una velatón virtual por la conmemoración del Día del Joven Combatiente el 29 de marzo, llamada "Que la memoria ilumine la cuarentena”, que fue cubierta por medios.

El domingo 12 de abril, entre las 19 y las 21 horas se había llamado a un Twitterazo, exhortando a los usuarios a escribir el hashtag #NOALCIERREHPV, para que no cerraran el Programa Habilidades para la Vida, en 185 comunas del país, y que apoya la salud mental de los jóvenes. En un par de horas se convirtió en trending topic y fue comentado desde académicos hasta políticos.

Asimismo, el reciente domingo 26 de abril se creó un hashtag en Twitter que se llamaba #PlebiscitoSimbólicoEnLínea, donde todos los ciudadanos emularon que estaban votando en el Plebiscito Nacional para cambiar la actual Constitución, acordado para esa fecha, pero que fue pospuesto por la pandemia para el 25 de octubre, dando a conocer su votación abiertamente en la red social del pajarito.

Otro ejemplo del activismo en las redes sociales, fue el llamado a paro nacional el día 27 y 28 de abril, donde los ciudadanos les pidieron a las autoridades que no se abrieran los malls, que no se regresara a clase y que no volvieran los empleados públicos al trabajo, por miedo a contagiarse de Covid-19.

De esta forma, los hechos anteriormente descritos nos muestran que las acciones ciudadanas transitan con mayor fluidez en tiempos de pandemia en las redes sociales.

Magíster en Ciencia Política Universidad de Chile *