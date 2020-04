Fact Checking 31: ¿PedidosYa no puede repartir a domicilio? ¿Académicos de la UC están impartiendo cursos online de manejo respiratorio?

Disney reduce sueldos de sus directivos para apoyar a sus trabajadores

Esta información es verdadera y es parte de las medidas que The Walt Disney Co., anunció como estrategia económica para poder solventar la crisis del Covid-19 y así no poner en riesgo a los trabajadores de los parques de entretención, los cuales se mantienen cerrados producto de la pandemia.

La noticia fue informada por su CEO, Bob Chapek, a un medio especializado de entretención de Estados Unidos. La medida indica que el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger renunciará a la totalidad de su sueldo, quien durante el 2018 obtuvo, como presidente y CEO, la suma de 65,6 millones de dólares, es decir un monto superior a los 56 mil millones de pesos chilenos.

A su vez las planas directivas realizarán rebajas salariales que van desde el 50% al 20% para vicepresidentes, ejecutivos y otros miembros. De esa manera, la compañía espera poder continuar entregando el plan de beneficios de salud a todos los trabajadores de los diferentes parques temáticos.

El correo enviado por Chapek indica que desde el 5 de abril comenzarán a correr las medidas, agradeciendo al equipo por haberlas adoptado: "Mientras navegamos a través de estas aguas desconocidas, les pedimos mucho y, como siempre, estén a la altura del desafío y apreciamos su apoyo. Su dedicación y resistencia durante este momento difícil son realmente inspiradores”.

PedidosYa se queda sin autorización de despachos a domicilio

Una de las alternativas que ha encontrado la gente en cuarentena total para aprovisionarse o comer sin salir de casa son los servicios de reparto a domicilio, entre ellos PedidosYa.

Esos usuarios se alertaron cuando a inicios de esta semana comenzaron a circular varios mensajes en WhatsApp que aseguraban que desde la próxima semana, la empresa se quedaba sin “autorización de despachos”. “Ya les dieron la instrucción de que esto sea así desde el lunes”, decían algunos de los mensajes reenviados.

Consultados por el Fact Checking de La Tercera, desde la propia compañía salieron al paso de esta viralización: “Desmentimos la información categóricamente. Las autorizaciones de nuestros despachos están relacionadas con las instrucciones que entrega el Gobierno y mientras ellos digan que PedidosYa puede operar, seguiremos funcionando”, explicaron desde la compañía.

Académicos de la carrera de Kinesiología UC imparten curso online gratuito sobre manejo respiratorio

Con el tiempo en contra en medio de la crisis sanitaria iniciada por el COVID-19, docentes de la carrera de Kinesiología de la Pontificia Universidad Católica crearon un curso online gratuito para profesionales de la salud, sobre el manejo respiratorio de pacientes críticos.

Según cifras entregadas por investigadores, Chile cuenta con 2.500 camas de unidades de paciente crítico (sistema público y privado), de las cuales no todas disponen de un ventilador mecánico. Expertos estiman que para fines de abril existan aproximadamente 45 mil contagiados por Covid-19, de los cuales el 15% podría requerir ingreso a una unidad de paciente crítico. El manejo de estos pacientes es determinante para su evolución, razón que motivó a algunos docentes de la carrera de Kinesiología de la Pontificia Universidad Católica, a implementar en cuestión de días, un curso gratuito online sobre manejo respiratorio de pacientes críticos.

El curso incluye siete charlas a cargo de los kinesiólogos docentes Magdalena Chamorro, Patricio García, Eduardo Moya, Maximiliano Espinosa e Ignacio Romero, con temáticas como Fundamentos fisiológicos de las técnicas kinesiológicas cardiorespiratorias, Técnicas de permeabilización de la vía aérea y expansión pulmonar en el paciente con ventilación mecánica invasiva, y Humidificación de la vía aérea en el paciente con ventilación mecánica. Las clases ofrecen contenido teórico didáctico, bibliografía complementaria, y gráficas explicativas, entre otras.

Para Patricio García, coordinador del área cardiorespiratoria de la carrera de Kinesiología en el Departamento de Ciencias de la Salud UC, es una realidad que en cuestión de semanas muchos profesionales de la salud deberán asistir a Unidades de Pacientes Críticos, justificando la apremiante capacitación en el manejo respiratorio. “Considerando la progresiva condición de cuarentena y el repunte del teletrabajo y telestudio, además del cronómetro sanitario en contra, nuestro equipo académico ideó la forma de entregar habilidades técnicas y prácticas, sabiendo que muchos profesionales no familiarizados con el manejo respiratorio asumirán un rol crucial e inminente, en donde una mala práctica no ayuda a una evolución positiva de los pacientes”.