Fact Checking 40: ¿Dijo Andrónico Luksic “van a tener que aprender a vivir con hambre” a raíz de empresas paralizadas? ¿Es efectiva una mascarilla hecha de bolsa de aspiradora?

Cantante lírica es ovacionada en Las Condes en medio de la cuarentena

Las Condes ha sido una de las comunas con más personas contagiadas por coronavirus. A la fecha registra 258 casos confirmados. Sus habitantes, estarán en cuarentena total al menos hasta el próximo 17 de abril.

Bajo ese contexto, todas las noches una vecina de la comuna se para en el balcón de su departamento y comienza a cantar. Se trata de Angélica Cárdenas, fonoaudióloga de profesión y además cantante lírica.

Cárdenas cada noche, desde que empezó la cuarentena, interpreta un tema lírico y recibe un estruendoso aplauso en el sector (ver video). La profesional cuenta con cierto recorrido en la materia, es especialista en voz cantada y forma parte de la Academia Verónica Villarroel.

Otra de las canciones que ha interpretado Cárdenas es “Gracias a la vida” de Violeta Parra.

Andrónico Luksic por cuarentena: “Van a tener que aprender a vivir con hambre”

Un supuesto tweet publicado el 15 marzo por Andrónico Luksic ha dado vueltas por las redes sociales. En él se menciona que las empresas no lograrían mantenerse cerradas durante dos meses pagando sueldos. “Si un empleado no produce, no hay dinero. Así de sencillo. Van a tener que aprender a vivir con hambre”, cierra el mensaje.

Esta información es falsa y fue desmentida públicamente por el propio Luksic, luego de que una usuaria de la red social Twitter lo etiquetara para consultarle la veracidad de los dichos. “100% falso Tatiana!!!”, respondió el presidente de Quiñenco.

El empresario ha hecho diversos anuncios económicos en materias relacionadas al grupo Luksic. El último anuncio del empresario fue hecho el 29 de marzo, cuando se comprometió a poner a disposición del Colegio Médico de Chile un millón de mascarillas y guantes quirúrgicos.

¿Es efectiva una mascarilla hecha de bolsa de aspiradora?

Distintas personalidades públicas y políticas han difundido una gráfica de un supuesto estudio realizado por la Universidad de Cambridge que señala cuáles serían los materiales más efectivos para poder fabricar una mascarilla con elementos que se pueden estar en un hogar común y corriente.

La Tercera realizó la búsqueda del estudio mencionado y comprobó que esta información es verdadera. El paper fue publicado por seis científicos en el 2013 bajo el nombre de “Prueba de la eficacia de las máscaras caseras: ¿Protegen en una pandemia de influenza?”.

La conclusión del estudio señala que los “hallazgos sugieren que una máscara casera solo debe considerarse como último recurso para prevenir la transmisión de gotas de individuos infectados, pero sería mejor que no tener protección”, situación como la que se vive hoy a nivel mundial.

En este estudio, 21 voluntarios sanos crearon sus propias máscaras caseras para determinar la capacidad de bloquear aerosoles de Bacillus atrophaeus (bacteria) y Bacteriophage (virus) de un tamaño de 0,02 micras, es decir, dos centésimas de milímetro. El resultado demuestra que una mascarilla hecha por una bolsa de aspiradora tiene una similar eficacia a una mascarilla quirúrgica, tanto para un virus como una bacteria.

El resto de los materiales que completan el top cinco de efectividad en el caso de los virus son: en segundo lugar un paño de cocina, en tercer lugar una tela compuesta con de una mix de algodón y poliéster y en cuarto y quinto lugar respectivamente, una cubre almohada antibacterial y lino.