Fact Checking 57: ¿Alcalde Jadue propone usar medicamento para el cáncer para combatir el coronavirus? ¿El tetris tiene cualidades terapéuticas?

¿El tetris tiene cualidades terapéuticas para el coronavirus?

Existen videojuegos modernos, con tecnología de última generación, y también existen los clásicos. Esos videojuegos que nunca pasan de moda. Tetris es uno de ellos.

Diseñado y programado por Alekséi Pázhitnov en la Unión Soviética, fue lanzado el 6 de junio de 1984. Este videojuego tuvo y sigue teniendo tanto éxito, incluso llegó a convertirse en el segundo más vendido de todos los tiempos. Acumula 170 millones de unidades vendidas (Minecraft lo superó con 176 millones).

Pero Tetris no es solo entretención, también tiene beneficios para la salud. Jugar Tetris de forma moderada (media hora diaria durante tres meses), incrementa las funciones cognitivas, tales como el pensamiento crítico, procesamiento de lenguaje y aumenta el espesor de la corteza cerebral.

Además, a las personas que padecen de ambliopía (desviación de un ojo), les sirve como terapia, incluso más que el tradicional parche que utilizan este tipo de pacientes. También es señalado como un elemento para tratar adicciones, estrés y traumas.

Si bien no tiene directa relación con el tratamiento del coronavirus, según profesionales los aspectos anteriormente mencionados pueden ser de suma utilidad en períodos como el actual.

Alcalde Jadue propone medicamento para combatir el coronavirus

“Comparto artículo científico sobre medicamento que el Gobierno se niega a considerar y el ISP no quiere aprobar”. De esa forma desató la polémica Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, el pasado sábado. El fármaco mencionado es el interferón alfa, usado originalmente para el tratamiento de algunos cánceres, el cuál, según el edil, habría resultado exitoso en pacientes contagiados de Covid-19 de alto riesgo en China y España.

Si bien el fármaco no ha sido confirmado como un medicamento para combatir el coronavirus, la noticia es verdadera. Jadue efectivamente se refería a un estudio realizado en China con este fármaco.

El estudio titulado “Una prueba experimental de gotas nasales de Interferón Alfa recombinante humano para prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 en el personal médico en un área epidémica”, es un trabajo de carácter preliminar desarrollado por ocho científicos chinos en el Hospital Taihe de Shiyan, en la provincia de Hubei, China.

Sin embargo, como alerta el mismo portal Medrxiv (al que hacía alusión Jadue), eso significa que son informes "que no han sido certificados para revisión por pares. No se debe confiar en ellos para guiar la práctica clínica o el comportamiento relacionado con la salud, y no se deben informar en los medios de comunicación como información establecida”.

Al ser informado de esta situación por los mismos usuarios de la red, el representante comunal lanzó: “Entonces usted esperaría sentado a tener experimentos certificados en un año más y mientras tanto dejamos que la gente se muera. Ok, bien por usted. Yo pienso distinto”.

La investigación realizada fue desarrollada única y exclusivamente a miembros de personal médico del Hospital de Taihe, a quienes se le aplicó distintas dosis de interferón alfa de acuerdo a su exposición al coronavirus.

¿Buses de Harry Potter transportan gratis a personal de salud?

Debido a la crisis mundial por coronavirus, han surgido diferentes causas de solidaridad con personal médico o de la salud, quienes deben enfrentar a diario la pandemia.

Una de ellas ocurre en Londres, Inglaterra, lugar donde se encuentran los estudios Leavesden de Warner Bros. propietario de los derechos de la saga Harry Potter. Dentro de las posibilidades que ofrecen habitualmente a los turistas, está el recorrer en autobuses adaptados con la temática de los libros creados por J. K. Rowling.

Sin embargo, debido al cierre temporal de los estudios, y que los buses quedaron sin uso, comenzaron a trasladar al personal médico de manera gratuita a diario hasta los hospitales y clínicas, en la localidad de Hertfordshire.

“Nuestra fuerza laboral se ha agotado debido a una enfermedad o al autoaislamiento, por lo que es realmente importante que el personal que está bien, pero que tiene problemas de transporte, pueda regresar”, dijo Paul da Gama, director de Recursos Humanos de los Hospitales West Herts NHS Trust.

Por su parte, Mikesh Palan, administradora de la compañía de autobuses, dijo que estaba encantado de ofrecer sus servicios a los trabajadores del NHS.