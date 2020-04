Fact Checking 59: ¿Se realizó un matrimonio en parroquia de Lo Barnechea? ¿Microsoft está entregando un fondo de ayuda a particulares?

Matrimonio en parroquia de Lo Barnechea

El llamado de alerta lo puso una cuenta en Instagram que en su perfil describe que presta servicios de flores decorativas en matrimonios, eventos y de arreglos.

En una publicación del 19 de abril, la cuenta en cuestión subió varias fotos de la parroquia María Madre de la Misericordia, en Lo Barnechea, con una leyenda que graficaba el resultado de la decoración para un matrimonio del día anterior, el 18 de abril.

Consultado por la veracidad de esta ceremonia religiosa, la respuesta oficial del Arzobispado de Santiago derivó en el instructivo que publicó el 19 de marzo para todas sus parroquias y que no prohíbe la realización de matrimonios religiosos: “En cuanto a los bautizos y matrimonios programados, si no se pueden postergar, pedimos que se realicen en grupos pequeños y siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias. Los que no estén programados, solicitamos que se pospongan hasta superar esta crisis”.

La contestación del Arzobispado al Fact Checking culmina con la siguiente frase: “Depende de cada párroco velar por el cumplimiento de la normativa que es de carácter obligatorio”. Fue justamente lo que en este caso, no se cumplió, pues el evento habría contado con más gente de la recomendada por la autoridad eclesiástica.

Por ello, el Arzobispado le hizo un llamado de atención, además de reforzar la comunicación con el resto de sus más de 300 parroquias para que no vuelvan a caer en este tipo de situaciones.

Microsoft recompensa con una ayuda de emergencia por el coronavirus

Decenas de personas han consultado a través de redes sociales la veracidad de un e-mail que les llega de parte de Microsoft, pero de direcciones que parecían particulares (antonio.marra@ismed.cnr.ir fue una de ellas).

En el asunto se lee: Ayuda de emergencia contra Covid 19 y el mensaje dice lo siguiente: Hola, ha sido seleccionado para recibir fondos de ayuda de emergencia por pandemia de coronavirus (Covid-19) de Microsoft. Para más detalles simplemente envíe su número de código, LD66271, al correo electrónico: event.cov19@outlook.de. Felicidades.

El mensaje es absolutamente falso, algo que incluso llevó a la PDI a tener que comunicarlo en sus redes sociales, debido a la gran cantidad de gente que les había hecho una denuncia por correos electrónicos del mismo remitente.

Papa John’s regala dos pizzas por familia

El mensaje reenviado por WhatsApp era llamativo. Tentador incluso para quienes gustan de la pizza: Papa John’s, la popular cadena de comida de este tipo, estaba regalando productos gratis.

El texto, que incluía un link, decía lo siguiente: “Papa John’s ha anunciado que le dará dos pizzas grandes GRATIS a cada familia. Obtenga su pizza gratis en https://bit.ly/pizza-papajohns”.

Sin embargo, los amantes de la pizza deberán seguir esperando, porque el mensaje que se reenvío varias veces por WhatsApp es falso y lleva a sitios maliciosos, los que generalmente buscan robar información personal de quien acceda a ellos. La PDI subió un artículo a su sitio web en el que descartaba la veracidad de esta oferta.