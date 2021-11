Fact Checking: ¿Expulsan de un avión a una mujer por discriminar a un pasajero no vacunado? ¿Aprueban resolución para crear un fondo para las víctimas de las vacunas?

Expulsan de un avión a una mujer por discriminar a un pasajero no vacunado

En primera instancia, la noticia causó impacto. Una mujer habría sido expulsada de un avión debido a que discriminó a un pasajero que no contaba con las vacunas contra el Covid-19. Sin embargo, al ser chequeada, se determinó que esta noticia era falsa.

La historia difundida en redes sociales es la siguiente: En un avión se ve a una mujer muy enojada, que discute con una azafata porque no quería sentarse junto a un pasajero no vacunado. Luego, ésta fue expulsada de la aeronave por el piloto. “¡No quiero sentarme ahí! ¿Quieres que llame a la policía? (...) Está violando nuestros derechos y nuestra seguridad... Le pregunté por la cartilla de vacunación y no la tiene porque no está vacunado!”, exclamaba.

Al final del video, la situación es resuelta por el piloto, quien entra a la cabina y le dice a la mujer: “No habrá discriminación en mi avión. Vacunados o no vacunados, debemos respetarnos unos a otros. Y como es obvio que usted tiene un problema con eso, por favor, abandone el avión”.

“Se pone histérica porque un pasajero no está vacunado y recibe una lección del capitán del avión ante los aplausos del resto de los pasajeros”, señalan en Twitter. Sin embargo, la escena no era real, sino un rodaje de una película, hecho con actores, productores y un director.

Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de Universidad de Las Américas, confirma que la situación es falsa (o actuada). “Al revisar el video, en la secuencia, hay evidencias de que es un montaje porque no se identifican relatos congruentes de los tripulantes, no se identifica tampoco la línea aérea, ni la azafata tiene una actitud de acuerdos a los protocolos internacionales”.

No existen tampoco protocolos para expulsar a una persona de un avión, “cuando ocurre una situación compleja con algún pasajero, las líneas aéreas deben acudir a la policía para verificar la situación y que ellos pongan orden. Ellos no toman las acciones por su propia autonomía, por lo que puedo decir que el video obedece a un montaje, no es real”, añade Arteaga.

Incluso, el trabajo audiovisual llamado “Covid Flight” está registrado en el sitio cinematográfico IMDb, donde detalla que el estreno fue el 1 de noviembre. El director es Jamie Hull Greenwood, los productores son Jake Cauty y Prince Ea, mientras que el papel del capitán fue interpretado por Sean Pogmore y el de la pasajera enfadada por Diana Winter.

En Europa aprueban una resolución para crear un fondo para las víctimas de las vacunas

Varias páginas webs y cientos de usuarios comparten en redes sociales la afirmación de que el Parlamento Europeo y la Unión Europea crearon y aprobaron un fondo de compensación para las personas con reacciones adversas a la vacuna contra el Covid-19. También mencionan la muerte de 5.000 personas en Europa por esta causa.

Señalan que ya tendrían “catalogados alrededor de un millón de casos de reacciones adversas”, entre otros anuncios.

Ambas informaciones (falsas), provienen de una propuesta presentada por una parlamentaria, la que no fue aprobada y no tuvo seguimiento. El documento señala de manera textual “la creación de un fondo europeo de compensación para las víctimas de las vacunas contra el Covid-19″, y fue presentado por la diputada Virginie Joron, del grupo parlamentario Identidad y Democracia.

Arteaga establece que es falso. “El Parlamento Europeo no ha realizado ningún debate al respecto. Si bien es cierto que todos los fármacos y vacunas poseen efectos secundarios, precisamente las vacunas que hoy están disponibles para el Covid-19 no se asocian a mortalidad. La mortalidad está descrita a la propia enfermedad asociada a morbilidades que padecen las personas que han fallecido, pero no a las vacunas, no se las puede responsabilizar”.

El punto C de la propuesta arroja la cifra de 5.000 personas fallecidas y cita como fuente a la Agencia Europea de Medicamentos. No existe un vínculo que confirme la relación entre las vacunas y los fallecimientos.

Todas las vacunas son seguras, “y han demostrado en estos meses y este último año, una total eficacia y eficiencia para combatir la enfermedad, mejorando y elevando los títulos de inmunidad, las defensas del organismo para combatir la enfermedad y también para evitar la hospitalización grave y las muertes por Covid-19″, argumenta la directora Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de Universidad de Las Américas.