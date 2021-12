Girardi: “¡Valparaíso debe ser el centro cultural y científico de latinoamérica!

El presidente de la Comisión Desafíos del Futuro, senador Guido Girard, junto al gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; el alcalde, Jorge Sharp, y el rector de la Universidad de Valparaíso (UV) Osvaldo Corrales, participó en el Primer Encuentro “Futuros de Valparaíso”, convocado conjuntamente por la UV y el Congreso Futuro para comenzar a abordar la proyección de la ciudad tras la pandemia y el estallido social.

En el encuentro estuvieron presentes los rectores de todas las universidades de la ciudad, representantes de la sociedad civil y del mundo empresarial para reflexionar sobre las vocaciones del viejo puerto que vigiló muchas infancias. Todas ellas, junto con las enviadas por la comunidad, serán parte del libro “Cuadernos de Valparaíso”, que en 2022 será entregado a las autoridades del país, la región y la comuna.

En su alocución el senador Girardi señaló que “esta es una aventura intelectual que desde el Congreso Futuro le propusimos a los rectores de las universidades de Valparaíso porque estamos siendo presa del presentismo (…) en la primera vuelta presidencial no hubo ninguna pregunta sobre futuro, sobre ciencia, sobre cómo la tecnología nos está cambiando y arrasando con todo lo que conocemos”.

Girardi explicó que “al alero del Congreso Futuro hay 800 científicos e intelectuales trabajando -de manera gratuita- en elaborar estrategias de desarrollo sustentables en diversas áreas: Hidrógeno y Minería Verde; Acuicultura endémica; Potencia Forestal…etc. Una de ellas -Escenarios futuros- busca desarrollar una metodología para modelar posibles escenarios futuros y saber cómo enfrentarlos”.

¡De arriba hacia abajo!

El senador preguntó “¿Qué queremos que sea Valparaíso al 2030, al 2050? ¿A partir de lo que tenemos, cómo llegamos allá? Yo creo que esta ciudad portuaria también tiene otras vocaciones evidentes y debe ser el centro cultural y científico de Latinoamérica”.

Y ejemplifica “por qué no hacemos de la neurociencia una vocación si acá está uno de los centros más importantes del cono sur. Por qué no podemos producir pensamiento nuevo para el siglo XXI. Por qué no nos ponemos de acuerdo y llevamos el Congreso a Santiago y ese edificio lo transformamos en el centro latinoamericano de eventos culturales, científicos, de salud”.

Pero aclaró que “la única posibilidad de concretar un proyecto para Valparaíso es que surja de abajo hacia arriba, que sea deliberativo, que convoque a todos y genere un consenso de las izquierdas y las derechas, de las universidades públicas y privadas, de los empresarios y la sociedad civil”.

Agregó que “eso se transforme en una carta de navegación y sin importar quien sea alcalde, gobernador, rector, empresario… todos tengan una visión compartida de los futuros posibles que se puede ir modelando”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, señaló que “este encuentro nace una conversación con el senador Guido Girardi, se trata de abrir un espacio de diálogo entre diferentes y desde la diferencia, pero no para reducirla o resignarnos, sino para desde allí levantar la mirada y abrir un horizonte común que permita perfilar un conjunto de proyectos que hagan viable el desarrollo de la ciudad a partir de las múltiples vocaciones que en ella conviven”.

Agregó que “contamos con múltiples ventajas, somos la única comuna con cuatro universidades del Consejo de Rectores de larga tradición -dos estatales y dos privadas- que realizan una importante labor en la formación de pregrado y en la generación de conocimiento innovación y transferencia tecnológica”.

El gobernador Rodrigo Mundaca, señaló que “hoy tenemos un tremendo desafío y que es colocar en nuestra centralidad la vida digna a partir del capital humano que tenemos en Valparaíso. Una ciudad portuaria, sin duda, pero como lo dijo el rector, una ciudad que habita en nuestra memoria y qué es patrimonio de la humanidad desde el punto de vista de la cultura, de las artes y del patrimonio material”.