Intendente del Maule confirma que paciente con coronavirus fue dado de alta esta mañana

Este miércoles, el intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, confirmó que el paciente diagnosticado con coronavirus -el primer caso del país- fue dado de alta esta mañana, alrededor de las 9:30, y mantendrá un periodo de aislamiento.

La autoridad regional detalló, por otra parte, que alrededor de 60 personas tuvieron contacto con el médico de 33 años y que están siendo monitoreadas. Al mismo tiempo, sostuvo que el hombre se reunión con compañeros de trabajo, dentro de un Cesfam, y que “se está evaluando uno a uno”.

“Solamente entró, no trabajó y no tuvo interacción con niños. Fue a visitar a sus compañeros de trabajo, no estuvo mas de 20 minutos. Ellos están identificados”, precisó la autoridad.

Con respecto a este tema, la seremi de Salud regional, Marlenne Durán, complementó que el paciente “asistió a una reunión con siete personas más, las que ya fueron contactadas, están en vigilancia y están haciendo el aislamiento en sus casas”.

Durán también aseguró que, hasta el momento, de las personas que viajaron con el médico en un bus interurbano con destino a Talca, “ninguno ha presentado sintomatología. Están en seguimiento y aislamiento en sus casas que es el lugar más seguro”.

Dos posibles casos en Talca

Asimismo, las autoridades dieron a conocer que hay dos nuevos posibles casos también en Talca. Uno de ellos, es la esposa del paciente confirmado con Covid-19.

La segunda, en tanto, se trata de una mujer de 60 años que presentó sintomatología. Este último, afirmaron, se está evaluando además porque vendría de Italia.

En ambos casos se activó el protocolo y se está a la espera de los resultados.

Llamado a la calma

El intendente Milad hizo un llamado a la calma a la población de la Región del Maule, luego de que las comunas de Hualañé y San Javier, confirmaran la suspensión de clases debido al diagnósticos del primer caso de Covid-19.

“Tenemos que saber que nadie es inmune a nada, pero esto es una enfermedad que no tiene letalidad significativa. La población de mayor de riesgo son los adultos mayores y pacientes crónicos”, dijo Milad.

Por esa razón, emplazó a los alcaldes a que “bajen la tensión de la gente (...) son los encargados de mantener la calma. Estamos preparados para manejar la situación", reiteró.