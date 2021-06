ISP llama a vacunarse con segunda dosis a menores de 45 años que hayan recibido la primera inoculación de AstraZeneca y no hayan registrado efectos adversos

El director (s) del Instituto de Salud Pública (ISP), Heriberto García, llamó a vacunarse con segunda dosis a los menores de 45 años que hayan recibido la primera inoculación de AstraZeneca y no hayan registrado efectos adversos.

Así lo señaló durante un punto de prensa esta tarde para entregar mayor información respecto a la suspensión de la aplicación de dicha vacuna, luego de que un joven de 31 años presentase efectos adversos graves (un cuadro de trombosis y trombocitopenia) tras la vacunación con la primera dosis de dicha inoculación.

“Recordemos que la vacuna fue adecuadamente evaluada por el ISP y por varias agencias internacionales reguladoras, y todas, incluyendo OMS, EMA, FDA, ISP, etc. Fuimos capaces de determinar que la vacuna es segura en todos los grupos etáreos. Lo que pasa es que hay una situación particular respecto a los menores de 45 años que amerita pausar, no suspender, la vacuna en ese grupo. Ahora, los que ya se vacunaron con la vacuna AstraZeneca y son menores de 45, los llamamos a que se vuelvan a vacunar, que se reabra la vacunación de 2da dosis, porque está demostrado que da eficacia de 76% para evitar la enfermedad. En este sentido queremos ser enfáticos, las personas menores de 45 se vacunen con la 2da dosis si es que no presentaron sintomatología extraña como trombosis”, sostuvo García.

En ese sentido, el profesional señaló, además, que “los cronogramas son los necesarios para dar la seguridad a las personas y nos podemos demorar 1 o 2 meses, pero lo importante es asegurar que las personas se vacunen con vacunas extremadamente seguras y evitar cualquier situación que enlode, empañe o ponga en duda el proceso de vacunación”.

Por otro lado, también abordó la situación que afectó a un grupo de personas en Las Condes, quienes sufrieron mareos y desmayos tras aplicársele la vacuna CanSino.

“Respecto a los desmayos, fueron tres, no 30. 27 sufrieron algunos mareos. Fue una situación que tiene que ver con la ansiedad colectiva o ansiedad grupal, que tiene mucho que ver con que las personas que escuchan, y ojo sobre todo en los menores de 30 años, este grupo se pone muy nervioso. Pasó lo mismo con la vacuna del papiloma humano en otros países, donde vía WhatsApp se empezaron a informar ciertas situaciones que generaron ansiedad y miedo. Algunos lo llaman histería colectiva. Pero lo importante es que la vacuna es segura. Y que estos desmayos o mareos son completamente tratables y claramente es mejor eso que tener Covid-19, indicó.