La revolución de Video Games & eSports se une al mercado de inversiones

La industria tecnológica detrás de los videosjuegos, es el foco al que apunta el Fondo Mutuo Clever Video Juegos & eSports, el cual permite a todos los amantes del entretenimiento electrónico y todo interesado en esta industria, invertir a través de distintos ETFs y fondos.

La plataforma Clever cuenta con el apoyo financiero del Grupo BICE, y le permite a sus inversionistas retirar su dinero en cualquier momento. Otro detalle a considerar por los interesados, es que para acceder a ella solo necesitan $1.000 pesos.

Esta manera de invertir es administrada por BICE AGF y regulada por la CMF, por permitirá que diversas empresas que tengan dentro de su propósito producir y lanzar videojuegos, participen en ligas profesionales de eSports, promuevan el streaming y la distribución de videojuegos y eSports.

Tomas Troncoso, Investment Lead de Clever, cometa que, “la industria de videojuegos sigue creciendo rápidamente y se espera que pronto alcance los US$200 mil millones, siendo el mobile gaming uno de sus segmentos que más crece y las consolas de última generación están revolucionando las experiencias de juegos, lo cual deja a esta industria bien posicionada para beneficiarse y ser un pilar de nuevas tecnologías como el metaverso (Facebook)”.

Unos de los factores que pueden cooperar para que los posibles usuarios de este instrumento se animen a la inversión, es que sus activos se podrían beneficiar a largo plazo gracias al potencial de crecimiento que presenta la industria tecnológica del juego en estos tiempos en los que la tecnología cada día se consolida como la mayor tendencia entre los consumidores.

El Investment Lead de Clever, afirmó “Con esta plataforma queremos otorgarle acceso a nuestros clientes a diversos tipos de inversiones, de una forma simple y de bajo costo. Los fondos se invierten a través de ETFs en una serie de compañías que están bien posicionadas en lo que respecta a la industrias de Videogames & eSports, y de alta Tecnología”.

El Fondo Clever Videogames & eSports le entrega la exposición a compañías de populares videojuegos como Call of Duty, League of Legends, World of Warcraft, Grand Theft Auto, Madden y otros, junto con empresas que están revolucionando la industria deportiva y de streaming.