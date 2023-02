Llegó el calor: ¿Cuánto aumenta el consumo de energía en verano?

Con el verano llegan las altas temperaturas y las vacaciones, lo que genera que los jóvenes y niños estén más tiempo en los hogares, antes de viajar a balnearios o al lugar que la familia decida. Esto provoca que se generen cambios en el consumo habitual, producto de la utilización de artefactos ya sea para entretención o para hacer frente al calor, lo que levanta las alertas a la hora de conocer cuáles son los que más impacto podrían generar en la cuenta eléctrica durante este período.

“Para analizar el consumo eléctrico, es necesario comprender que cada artefacto conectado a la red tiene un cierto consumo energético y, mientras mayor sea el periodo que se encuentre conectado a la red, mayor será el gasto energético, por esto el aparato número uno en el sector residencial es el refrigerador que opera 24/7″, explica Fabián Lobos, coordinador técnico comercial de Safira Energía, comercializadora de energía que entrega innovadoras soluciones a empresas y les ayuda a transformar su matriz energética.

En la misma línea, el experto indica que los que siguen en materia de consumo eléctrico, después del refrigerador (30,6%), es el televisor (12,2%), la lavadora (11,8%), las luces (11,7%), el horno (8,3%), una laptop (7,4%), y artefactos en stand by (6,6%), generado por artefactos conectados a la corriente, pero sin uso efectivo.

Eso sí, durante esta época, el consumo de artefactos como el aire acondicionado son comunes, generando gastos que pueden significar un 85% de aumento en el uso de la electricidad.

“El aire acondicionado pasa a ser el artefacto con mayor consumo energético, según la cantidad de horas que se utilice y la temperatura a la cual se ajuste, es decir, es importante mejorar la aislación térmica para que mantener la temperatura no signifique tantas horas de operación, sin considerar que aparte del consumo eléctrico, el aire acondicionado emite gases de efecto invernadero, lo que no contribuye a nuestro medioambiente”, comenta Lobos.

Incremento también en los negocios

En el caso de la climatización en empresas, según indica el experto, el consumo energético va conectado a la cantidad de horas de trabajo, y la operación de equipos o maquinaria eléctrica de la cual dependen para su producción, por esto, es importante tomar medidas de modernización tanto de las instalaciones del hogar como en el trabajo.

“Hay que mejorar la aislación térmica, pero eso no es todo, también reducir los consumos completos es el ideal, por lo que ver opciones de cambiar maquinaria poco eficiente, así como también desconectar aparatos electrónicos que no se utilicen o operen en stand by, ya que estos de igual forma consumen electricidad y, si bien, hay algunos negocios que están sometidos a los precios del mercado de clientes regulados de energía, de igual forma pueden optar por instalar paneles fotovoltaicos, en conjunto con aerogeneradores o, incluso, almacenamiento y así tomar las iniciativas públicas que les permitan reducir los costos en las boletas de electricidad”, afirma Lobos.

En el caso del mercado de clientes libres, donde estos pueden licitar energía según las características de sus consumos, Lobos plantea que “son ellos quienes pueden tomar la iniciativa de cambiar sus consumos y adaptarse a las necesidades de eficiencia energética del futuro, tomando las medidas antes mencionadas y cambiando sus consumos nocturnos, donde el precio de la energía es más elevado, teniendo la opción de postular mediante el suministrado de energía a proyectos cofinanciados o precios diferenciados por bloques horarios.

Pero lo más importante, es lograr que todos como consumidores eléctricos nos adaptemos a la actualidad energética, donde los precios de la energía se ven afectados, entre distintos factores, por el cambio climático y variaciones económicas mundiales, efectos que se han visto aumentados desde la pandemia”.