Minsal reporta 1.426 nuevos contagios Covid y 30 fallecidos registrados: positividad es de 2,19% a nivel nacional

De acuerdo a un nuevo reporte Covid publicado por el Ministerio de Salud (Minsal) esta mañana, en las últimas 24 horas se reportaron un total de 1.426 nuevos contagios de coronavirus, lo que comparado con las cifras de hace una semana, representa una disminución de 39 casos de las cifras del viernes pasado.

Asimismo, se mantiene las cifras negativas en la variación de nuevos casos confirmados, cifrándose en -8% y -30% para los últimos 7 y 14 días respectivamente. De acuerdo a las cifras, 12 regiones del país disminuyeron sus nuevos casos confirmados en los últimos 7 días y 14 en las últimas dos semanas.

En cuanto a los activos, estos se cifran en 7.896, cumpliéndose hoy 13 días desde que esta cifra está bajo los 10 mil.

Con el objetivo de mantener esta tendencia de cifras, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un llamado a que para estas fechas de fin de año “debemos seguir cuidándonos”. “En las reuniones familiares no olvidar el uso de mascarilla, en lo posible estar al aire libre, ventilar los espacios. Lavarse las manos, no compartir utensilios. No invitemos al Covid-19 a nuestras celebraciones de Navidad”, añadió.

La positividad a nivel nacional por su parte llegó hoy a un 2,19%, en base a 52.318 exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas. A nivel de las regiones, la Metropolitana registró un 2%. Por otra parte, y según toma de muestra, aquellas regiones que registraron mayor positividad en el promedio en los últimos 7 días fueron Los Ríos, Los Lagos, Valparaíso y Biobío.

Del total de casos de hoy, 838 casos corresponden a personas con síntomas, 266 a asintomáticos y 322 a casos PCR sin notificar. Con esto, el total de contagios asciende a 1.797.631, de los cuales 1.745.336 corresponden a recuperados.

De acuerdo al Departamento de Estadísticas e Información de Salud, en la última jornada se registraron 30 fallecidos, con lo que el total de decesos asciende a 38.984.

Sobre los pacientes, estos se cifra en 555 hospitalizados con Covid en Unidades de Cuidados Intensivos, de los cuales 480 se encuentran en ventilación mecánica. A la fecha, hay 246 camas críticas disponibles.