Chañaral, Vichuquén, Dalcahue, Palena: solo 58 comunas en el país no tienen casos de coronavirus

Hasta ayer lunes, la comuna de Monte Patria en la Región de Coquimbo era parte de las 58 comunas que aún no tienen casos positivos de Covid-19, la enfermedad que produce el nuevo coronavirus Sars-CoV-2.

Pichilemu también era parte de este pequeño grupo, hasta el sábado, cuando se confirmó que una vecina que visitó la ciudad de Rancagua resultó positiva al test PCR. Hoy están a la espera de la confirmación del test de la persona que vive con ella. En Zapallar, también se confirmó hoy un caso que ya está haciendo cuarentena en esta comuna.

De acuerdo al Decimoquinto Informe Epidemiológico Enfermedad por Covid-19 publicado por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, 446.263 personas en el país viven en comunas que están libres de la enfermedad.

La región que mantiene más comunas sin casos positivos es la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, que en total, entre sus nueve comunas suma 83.132 personas. Le sigue la región de Los Lagos, también con nueve comunas y 70.964 habitantes. En tercer término, se ubica la Región de Valparaíso con cinco comunas y 58.428 personas.

Chañaral es una de estas 58 comunas. Su alcalde Raúl Salas, cree que aún no se han presentado casos, en primer lugar debido a “a la buena respuesta de la comunidad, que en su mayoría ha acatado el llamado de las autoridades nacionales y de nuestro municipio en orden a mantenerse el mayor tiempo posible en sus casas, lavarse frecuentemente las manos, usar mascarillas y mantener distancia física”. En segundo lugar, menciona las medidas relacionadas con el fortalecimiento de la sanitización periódica de calles y espacios públicos y el énfasis que han puesto en el autocuidado de la población.

“Es una pandemia que no distingue geografías y tenemos conciencia que como la puerta norte de acceso a nuestra región el virus en algún momento podría llegar”, dice Salas.

Lavado de manos móvil en Chañaral

Salas espera que no se presenten casos de Covid-19 en la comuna y si el virus llega, no afecte a una gran cantidad de personas. “Esta pandemia nos cambió la vida. Sabemos que esto viene para largo y que ya nada será lo mismo; debemos acostumbrarnos a cambiar nuestros hábitos al relacionarnos con los demás. El coronavirus nos ha hecho preocuparnos por los demás y sobre todo por nuestros adultos mayores; a partir de las lecciones que estamos aprendiendo como comunidad debido a este virus es que debemos avanzar juntos. No queremos lamentar una víctima fatal por esta enfermedad que está generando caos en todo el planeta y, por cierto, en nuestro país”, reflexiona el edil.

En la Región Metropolitana, Alhué es la única comuna que no tiene casos postivos. Con cerca de siete mil habitantes, esta localidad mantiene desde marzo control sanitario en sus dos vías de acceso (uno del Ministerio de Salud y el otro controlado por funcionarios de la municipalidad). El transporte público no está operativo.

Roberto Torres, alcalde del Alhué, sabe que con el avance del virus, en cualquier minuto la situación de su comuna puede cambiar. “Hemos tomado medidas para que no ocurra, pero sabemos que puede llegar. La cantidad de personas que sale de la comuna es baja. También nos ha ayudado mucho la responsabilidad social de los vecino y la decisión de la Cámara de Comercio de Alhué que desde el 20 de marzo cierra sus puertas a las tres desde la tarde. Entonces después de esa hora, son muy pocas las personas que andan en las calles”, dice.

Primeros casos

En Monte Patria, comuna de la Cuarta Región, con más de 35 mil habitantes, a la fecha tienen 20 vecinos que están a la espera de los resultados del test de PCR. Anteriormente, 21 han sido negativos. En total, 42 exámenes realizado desde marzo hasta ahora.

Camilo Ossandón, alcalde de esta comuna explica que están realizando sanitización de las calles, aldeas y caseríos y también vehículos y desde hace tiempo, una barrera sanitaria para controlar el acceso de vehículos a la comuna. “También hemos entregado implementos de protección personas, mascarillas, escudos faciales, guantes especialmente a las personas que trabajan en los servicios públicos y privados de la comuna. Hemos hecho educación a través de las radios locales, en las plazas, haciendo hincapié en el distanciamiento social”, señala.

El caso confirmado, trabajador de la minería, se encuentra haciendo la cuarentena y como parte del protocolo, el servicio de atención primaria realiza seguimiento. En caso de empeorar su condición de salud que hasta ahora es estable, se realizará la coordinación con el SAMU para el traslado.

Hoy presentarán un proyecto de ordenanza municipal que obligará a todos los habitantes a utilizar mascarilla en los espacios públicos. “La gran mayoría de las personas, desde el primer día han implementado medidas de cuidado como mascarillas y distanciamiento social, pero hay comunidades, que lamentablemente no entienden las dimensiones de la gravedad de lo que está ocurriendo”, dice el edil.

Por lo mismo, Ossandón cree que es necesaria una mayor rigurosidad en las medidas que toma la autoridad sanitaria. En relación a las cuarentenas, el alcalde de Monte Patria señala que como medida éstas son complejas desde el punto de vista económico, “pero creemos que es mejor invertir en gasto social, que en tratamientos de salud y exponiendo a toda la ciudadanía a un virus que puede ser peligroso”, indica.

En Pichilemu también declararán obligatorio el uso de mascarillas. Su alcalde, Roberto Córdova explica que confirmó que Sábado se hizo oficial el primer caso y están a la espera de la confirmación de un segundo caso, la persona que convive con el ya confirmado.

“Hemos estado generando conciencia en las personas, del uso de mascarillas, el lavado de mano, no salir a otras comunas si no es estrictamente necesario, tenemos controles con Carabineros y militares para que las personas que no son de la comuna no hagan uso de su segunda vivienda. Eso hasta ahora ha funcionado bien y lo seguirá haciendo. El caso, es puntual, pero no hay que olvidar que todos somos vulnerables a la enfermedad”.