Nueva investigación sugiere una actividad volcánica explosiva en Venus

Hace 18 horas

Los científicos aseguran que “confirmar el vulcanismo explosivo en Venus a través del gas fosfina fue totalmente inesperado”. Foto: NASA / JPL-Caltech / Reuters.

Rastros del gas fosfina apuntan a la existencia de una actividad volcánica en Venus, según una nueva investigación de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, publicada en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.