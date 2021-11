Otro año caluroso: Período abril-noviembre 2021 es el más cálido jamás registrado en Santiago

El 2021 ha sido un año de récords climáticos. En abril se registró la temperatura más alta jamás vista en Santiago para la fecha, luego el invierno culminó como el más cálido de la historia en la capital y el más seco en 23 años. En octubre, según señaló la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se presentó el día más caluroso en 80 años, con 33,4°C, superando lo ocurrido en 1941 (33,3°C).

Y como si eso no fuera suficiente, ahora se suma un nuevo hito. El período desde el 1 de abril al 22 de noviembre de este año, que se inicia con el fin del Fenómeno de La Niña, es el más cálido jamás registrado, con 21,6°C promedio, superando el récord de 2020 en el mismo período, que fue de 21,4°C. A esto hay que añadir el triple de días con temperaturas muy cálidas, respecto a las cifras registradas hace una década en las mismas fechas.

El promedio de máximas en Santiago para este período es de 19,4ºC, señala Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago. Además, dice, “en este período se han registrado ya seis olas de calor en la capital”.

¿Responsable? “El cambio climático ha hecho que en pocas décadas se tripliquen el número de olas de calor en Santiago”, sintetiza Cordero.

La actual primavera es hasta la fecha, la cuarta más cálida con más de 2ºC sobre valores típicos (24,5°C). FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

La tendencia desafortunadamente no se detendrá hasta que no detengamos el cambio climático, advierte, “y eso podría aún tardarse tres décadas en el mejor de los casos. Los nuevos récords de calor no son una coincidencia, sino que confirman una tendencia. Las tendencias anómalas en el clima son en último término resultado del calentamiento global”, establece el climatólogo.

En relación a la primavera, Cordero señala que es hasta la fecha, es la cuarta más cálida de la historia con más de 2ºC sobre valores típicos (24,5°C). “El promedio de máximas en Santiago en primavera es 22,3ºC. Otros años récord han sido 2016 (25,5ºC), 2020 (25ºC) y 2011 (24,9ºC). Es probable que esta primavera 2021 quede cerca de lo ocurrido en 2011, como la tercera o cuarta más cálida registrada en Santiago. Mientras no detengamos el cambio climático las primaveras cálidas como la de este año, continuarán presentándose cada vez con mayor frecuencia”.

Cordero explica que las temperaturas máximas altas a partir de abril de este año se vieron favorecidas por el final de La Niña de 2020. “Y con su final, desapareció su efecto moderador en las temperaturas máximas. Eso, más el cambio climático, ayuda a entender porque los últimos meses han sido en Santiago tan cálidos”, considera Cordero.

Sin embargo, dice que La Niña volvió el mes pasado, así que es probable que ayude a moderar las temperaturas máximas durante el próximo verano (en la zona central tiene un efecto moderador importante), “así que gracias a ella existe la esperanza de que el próximo verano no sea tan abrasador como pudo haber sido sin La Niña”, dice el climatólogo.

A pesar de La Niña en 2020 y 2021, “es muy probable que este año cierre en Santiago entre los cinco años más cálidos jamás registrados. No es sorpresivo considerando que de los 10 años más calurosos en Santiago, nueve fueron en la ultima década”, añade.