Por qué su hijo no deja el teléfono inteligente: no es su culpa

Casi las tres cuartas partes de los padres están preocupados de que el uso de dispositivos móviles por parte de sus hijos pueda ser perjudicial para ellos o para las relaciones familiares, y eso fue según una investigación realizada antes de la pandemia.

Pero no es culpa de los padres ni de los niños. Cada vez que un padre y un hijo intentan apagar un juego o apagar un dispositivo, no están peleando entre sí, están luchando contra el ejército invisible de especialistas en diseño de comportamiento que hacen que sea tan difícil alejarse de las experiencias tecnológicas.

Las personas que crean aplicaciones y juegos utilizan conocimientos y expertos en un área de investigación de la psicología llamada “diseño persuasivo“, cuyos académicos buscan comprender cómo crear algo que es casi imposible de dejar.

Pero es importante tener cuidado cuando se trata de enganchar a los niños en algo, como explicamos el psicólogo Richard Freed y yo en nuestro análisis de las cuestiones éticas involucradas en el diseño persuasivo para niños y adolescentes.

Una cartilla rápida

En pocas palabras, el diseño persuasivo combina la psicología del comportamiento con la tecnología para alterar el comportamiento humano. Es la respuesta a la eterna pregunta: “¿Por qué los niños están tan pegados a los dispositivos?”

Foto: AFP

El resumen más básico es que hay tres mecanismos clave que juntos pueden cambiar el comportamiento de una persona: crear una alta motivación, demandar poco esfuerzo y con frecuencia incitar a los usuarios a participar.

El conocimiento de estos principios puede tener propósitos productivos y útiles, como animar a las personas a caminar más o comer más frutas y verduras . Sin embargo, un uso común del diseño persuasivo es aumentar la cantidad de tiempo que una persona pasa usando una aplicación o un juego en particular. Eso aumenta la cantidad de anuncios que verá la persona y la posibilidad de que la persona compre algo en el juego, lo que aumenta los ingresos para el diseñador de la aplicación.

Los adultos también están influenciados por el diseño persuasivo. Es por eso que ven atracones de programas en streaming , se desplazan sin parar por las redes sociales y habitualmente juegan videojuegos .

Pero dado que los cerebros de los niños son tan maleables, los niños son especialmente susceptibles a las estrategias de diseño persuasivas . Muchos padres han observado el entusiasmo excepcional de los niños al recibir calcomanías y fichas, ya sean físicas o digitales. Esto se debe a que el cuerpo estriado ventral, el centro de placer del cerebro, responde más a la dopamina , la sustancia química de recompensa del cerebro, en los cerebros de los niños que en los cerebros de los adultos.

Esta emoción los lleva a querer repetir el comportamiento para experimentar las recompensas neurológicas una y otra vez.

En la investigación de la encuesta de 2019 sobre el tiempo de pantalla de los adolescentes, surgieron tres tipos de usuarios intensivos de los datos, todos los cuales están influenciados por el diseño persuasivo: usuarios de redes sociales , jugadores de videojuegos y espectadores de videos .

Cómo funciona

Los sitios de redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y Snapchat están diseñados para maximizar los resultados del diseño persuasivo. Con botones de “me gusta” y emojis de corazón, esos sitios brindan señales sociales, como aceptación y aprobación, que los adolescentes están muy motivados para buscar . El acto de desplazarse por los sitios requiere muy poco esfuerzo. Y las aplicaciones desencadenan una nueva participación regular a través de notificaciones y avisos continuos .

Snapchat, por ejemplo, insta a los usuarios a enviar instantáneas al menos cada 24 horas para mantener viva su Snapstreak . Para evitar el estrés de perderse las reacciones o las actualizaciones de sus amigos, los niños revisan las redes sociales con cada vez más frecuencia .

En los videojuegos, Fortnite les permite a los jugadores saber qué tan cerca están de vencer a un oponente. Esto desencadena el fenómeno de " casi falla “, alentando a las personas a seguir jugando porque estaban tan cerca que podrían ganar la próxima vez. Esta es solo una de las formas en que el diseño persuasivo se ha adaptado de los sistemas de juego para adultos a los videojuegos digitales destinados a los niños.

Preocupaciones éticas

Como estudioso de la psicología, me preocupa que los psicólogos ayuden a los diseñadores de tecnología a utilizar los principios de la psicología para manipular a los niños y adolescentes para que aumenten el uso de una aplicación, un juego o un sitio web en particular.

Al mismo tiempo, otros psicólogos investigan los daños de estas actividades, como la ansiedad , la depresión , los problemas de atención y la obesidad .

Otros psicólogos han abierto centros de tratamiento para tratar el trastorno de los juegos de Internet y otros problemas de salud mental asociados con el uso excesivo y problemático, como la ansiedad y la depresión.

En mi opinión, los principios de un campo no deberían tanto crear como proporcionar tratamiento para un problema. La Asociación Estadounidense de Psicología, la asociación profesional de psicólogos más grande de Estados Unidos, tiene un código de ética que exige que los psicólogos no hagan daño, se opongan al trabajo que no beneficie el bienestar de las personas y tengan especial cuidado al tratar con jóvenes porque aún no son completamente maduro.

Como tal, creo que los psicólogos tienen la obligación de proteger a los niños de las influencias de la tecnología persuasiva. Los investigadores que ayudan a los sitios de redes sociales y los juegos pueden pensar que solo están tratando de ayudar a las empresas a crear los productos más dinámicos y atractivos posibles. Pero la realidad es que están haciendo la vista gorda ante los muchos daños psicológicos que la investigación ha demostrado que causan estos productos.

Los padres y los niños están legítimamente preocupados por el grado en que los juegos, los videos y las redes sociales están diseñados para explotar las mentes impresionables de los niños. Los psicólogos podrían hacer un esfuerzo para explicar a padres e hijos cómo se desarrolla el cerebro de los niños y cómo el diseño persuasivo explota ese proceso. Esto puede ayudar a las familias a dejar de discutir entre sí acerca de pasar demasiado tiempo con sus dispositivos y reconocer que la mayor amenaza no son los dispositivos en sí, sino las empresas que diseñan estos dispositivos y aplicaciones para que sean tan difíciles de apagar.

* Meghan Owenz, profesora asistente de Rehabilitación y Servicios Humanos, Penn State