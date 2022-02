Por tercer día consecutivo Chile rompe su récord diario de casos Covid: hoy se reportan 37.468 contagios y 43 fallecidos registrados

FOTO CAMILO ALFARO/AGENCIA UNO

Según indicó esta mañana el ministro Paris con respecto a las cifras, estima que hasta el momento no será necesario volver a las cuarentenas. "No estamos teniendo una sobrecarga del sistema hospitalario. Estamos viendo que aumentan las camas medias y las camas básicas, no las camas de tratamiento intensivo”, indicó.