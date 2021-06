Tenemos cinco sentidos, Plutón es un planeta, hay cuatro océanos y la Muralla China se ve del espacio: 12 cosas que nos enseñaron en el colegio que ya no son así

En la era de la desinformación y las fake news, todos estamos mejorando un poco en la verificación de datos, o al menos, en no creer automáticamente todo lo que leemos o escuchamos en Internet. Sin embargo, existen algunas verdades fundamentales que, de acuerdo a expertos, nunca fueron ciertas.

Desde el agua de la Tierra, los cuerpos planetarios, hasta alguna historia supuestamente básica que estamos recordando mal, aquí hay algunas cosas que es hora de volver a aprender.

1. Existen cuatro océanos

En el pasado, cuando nos pedían identificar los océanos en un mapa fotocopiado del mundo, solo teníamos que recordar cuatro: los océanos Atlántico, Pacífico, Índico y Ártico. Pero existe uno nuevo, llamado Océano Austral que ha entrado en la lista. O más bien, siempre ha estado ahí, rodeando la Antártica, es solo que los científicos tardaron en reconocer su individualidad.

Los geógrafos debatieron si las aguas alrededor de la Antártida tenían suficientes características únicas para merecer su propio nombre, o si eran simplemente extensiones frías del sur de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.

Crédito: Jordi Chias | National Geographic

“Los científicos saben desde hace mucho tiempo que hay una región ecológica distinta alrededor de la Antártica”, indicó Alex Tait, geógrafo de la National Geographic Society. Él y el comité de política de mapas de la National Geographic Society habían estado considerando el cambio durante años, observando cómo los científicos y la prensa usaban cada vez más el término Océano Austral.

No obstante, y a raíz del Día de los Océanos, reconocieron oficialmente el cuerpo de agua austral.

2. Existen siete continentes

¿Cuántos continentes hay en la Tierra? Si respondiste “siete”, básicamente estarías en lo cierto, dependiendo de a quién le preguntes. Aunque, es muy posible que haya ocho, según un grupo de geólogos que quieren contar un “continente” que ha estado sumergido durante más de 23 millones de años.

El continente “oculto” de la Tierra, dicen, es una masa de tierra en su mayoría sumergida debajo de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, una parte elevada del fondo del océano, aproximadamente dos tercios del tamaño de Australia, apodada Zealandia.

El mapa muestra el lugar preciso donde se encuentra Zealandia.

Nick Mortimer, geólogo de The Geological Society of América (GSA) y sus colegas comentaron que la identificación de Zealandia como un continente geológico, en lugar de una colección de islas continentales, fragmentos y cortes, representa más correctamente la geología de esta parte de la Tierra.

Se cree que Zealandia ha estado sumergida durante al menos 23 millones de años. Hoy en día, el 93% está bajo el agua, y solo Nueva Zelanda y Nueva Caledonia son visibles sobre las olas. Hace unos 100 millones de años, cuando Zealandia aún estaba por encima del agua, comenzó a alejarse del supercontinente de Gondwana. Ese proceso estiró la corteza de Zealandia, lo que provocó que la mayor parte se hundiera.

3. Plutón es el noveno planeta

Una de las discusiones que resurge continuamente es la categoría del último cuerpo coloso que compone nuestro Sistema Solar. Años atrás, se sostenía que era un planeta, comenzando con Mercurio, que es el más cercano al sol, y terminando con Plutón.

Actualmente, Plutón es clasificado como "plutoide".

Pero, en agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional (IAU) votó para degradar a Plutón a un mero estatus de “planeta enano”. Ya que, básicamente, los telescopios se hicieron más grandes y mejores, y descubrieron que Plutón era mucho más pequeño de lo que supusimos inicialmente (e incluso más pequeño que la luna) y hay otras cosas más allá de nuestro Sistema Solar que son más grandes.

A raíz de esto, se creó una nueva nomenclatura llamada “plutoide”, que agrupa a todo planeta enano del Sistema Solar que se encuentra más allá de la órbita de Neptuno.

4. Las brujas de Salem fueron quemadas en la hoguera

Los juicios de Salem por brujería se realizaron durante el periodo colonial estadounidense en 1692 donde debido al fanatismo puritano (facción radical del protestantismo) que profesaban los colonos, donde fueron condenadas a muerte 19 personas acusadas de brujería, catorce mujeres y cinco hombres, y se encarceló a un número mucho mayor. El número de acusados por brujería en estos juicios pudo fluctuar entre 200 y 300.

No obstante, en los famosos juicios en Salem, las brujas no fueron quemadas, a pesar de que en el inconsciente colectivo se piense que sí.

Los códigos de leyes medievales, como la “Constitutio Criminalis Carolina” del Sacro Imperio Romano Germánico, estipulaban que la brujería malévola debía ser castigada con fuego.

El mito de las quemaduras en la hoguera en Salem, según el sitio History.com, probablemente esté inspirado en los juicios de brujería europeos, donde la ejecución por fuego era una práctica inquietantemente común. Los códigos de leyes medievales, como la “Constitutio Criminalis Carolina” del Sacro Imperio Romano Germánico, estipulaban que la brujería malévola debía ser castigada con fuego, y los líderes de la iglesia y los gobiernos locales supervisaban la quema de brujas en partes de la actual Alemania, Italia, Escocia, Francia y Escandinavia.

Desde entonces, los historiadores han estimado que la histeria de la caza de brujas que alcanzó su punto máximo entre los siglos XV y XVIII vio a unas 50.000 personas ejecutadas como brujas en Europa. Veinte personas fueron finalmente ejecutadas como brujas, pero contrariamente a la creencia popular, ninguno de los condenados fue quemado en la hoguera.

5. Los brontosaurios son un tipo de dinosaurio

Cuando se piensa en “brontosaurio”, se viene a la mente una imagen muy específica de un saurópodo de cuello largo y cola larga. Fue uno de los pocos dinosaurios de conocimiento masivo, junto con el tiranosaurio rex, el triceratops, el pterodáctilo y el estegosaurio. Pero el brontosaurio, como lo conocíamos, era en realidad el apatosaurio.

La revista Scientific American explica que el primero del género Brontosaurus fue nombrado en 1879 por el famoso paleontólogo Othniel Charles Marsh. El espécimen todavía se exhibe en el Gran Salón del Museo Peabody de Historia Natural de Yale. Sin embargo, en 1903, el paleontólogo Elmer Riggs descubrió que Brontosaurus era aparentemente el mismo que el género Apatosaurus que Marsh había descrito por primera vez en 1877. En tales casos, las reglas de la nomenclatura científica establecen que el nombre más antiguo tiene prioridad, condenando al Brontosaurus a otra extinción.

El esqueleto de un Tyrannosaurus rex, el gran dinosaurio carnívoro que vivió en el oeste de América del Norte y se extinguió hace 66 millones de años, se exhibe en el Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural en Washington. Foto: Will Dunham/Reuters.

Sin embargo, si los científicos discutieron sobre el nombre en 1903, ¿por qué se siguió enseñando sobre un dinosaurio que aparentemente nunca existió? Al parecer, los museos no fueron expeditos para adaptarse al cambio, y algunos no estuvieron de acuerdo en que debería cambiarse en absoluto. Su imagen y nombre perduraron en la cultura pop, destacándose en Fantasía de Disney en 1940 y en The Land Before Time en 1988.

6. Los electrones orbitan el núcleo

Si tiene una imagen en su mente de electrones orbitando un núcleo como planetas alrededor del Sol, llamado modelo de Bohr, se ha considerado obsoleto desde la década de 1920. Pero todavía aparece en los libros de texto porque es más fácil de explicar que lo que los científicos creen que está realmente pasando con electrones.

Modelo de Bohr.

Todavía se considera cierto que los átomos tienen un núcleo hecho de protones y neutrones, y que los electrones tienden a estar en algún lugar cercano. Pero, ¿dónde están los electrones? En realidad, no podemos saberlo. En cambio, los científicos ahora hablan de ‘orbitales’ o ‘nubes de electrones’, lugares de formas extrañas donde es más probable que esté el electrón “.

7. Tus oídos y tu nariz siguen creciendo toda tu vida

Cuando los humanos van creciendo, las características que tenían cuando infantes van cambiando, principalmente las medias de nuestro cuerpo. No obstante, el crecimiento natural del cuerpo no sería la respuesta. Ya que lo que se ve como nuestros oídos y la nariz están creciendo, es gracias a la gravedad.

La gravedad hace que el cartílago de las orejas y la nariz se rompa y se hunda.

Discovery.com explica que a medida que se envejece, la gravedad hace que el cartílago de las orejas y la nariz se rompa y se hunda. Esto da como resultado características más largas y caídas. Los estudios han estimado que las orejas se alargan a un ritmo de aproximadamente 0,22 milímetros por año, afectando tanto a hombres como a mujeres.

8. La Gran Muralla China es visible desde el espacio

La Gran Muralla China a menudo se anuncia como la única estructura hecha por el hombre que es visible desde el espacio exterior, pero no lo es. Aparentemente, es posible ver la pared, si está lo suficientemente bajo y las condiciones climáticas y de iluminación son las adecuadas. Pero la mayoría de los astronautas han dicho que los materiales de la pared se mezclan demasiado con su entorno como para ser discernibles a simple vista.

La visibilidad desde el espacio de la Gran Muralla China no sería tan real como lo pensábamos.

Toda esta idea comenzó a circular mucho antes de que los humanos llegaran al espacio. Según Scientific American, la información errónea sobre la visibilidad de la barrera se remonta a décadas. El famoso programa “Ripley de 1932 ¡Créalo o no!” afirmó que la pared es “la obra más poderosa del hombre, la única que sería visible para el ojo humano desde la luna”. La creencia persistió en la era espacial, y desde que Neil Armstrong regresó de la luna en 1969, se le ha preguntado repetidamente si podía verla.

9. La Europa medieval se veía muy diferente de lo que crees

La idea común sobre la Era Medieval de calles sucias, comida siendo consumida por personas con pocos o ningún modales en la mesa, gente vaciando orinales por las ventanas, en realidad, mucho de eso está mal.

Muchos conceptos erróneos de la Edad Media provienen de escritores e historiadores victorianos que reflejaron su sociedad victoriana en cómo pensaban que era la vida medieval.

En realidad, esta era duró aproximadamente 1.000 años y la vida era muy diferente en ciertos momentos y en diferentes lugares, por lo que es difícil hacer declaraciones generales sobre este tema. Sin embargo, cuando se habla de la Europa medieval o se ven películas ambientadas en esa época, surgen tantas cosas que son incorrectas.

Muchos de estos conceptos erróneos provienen de escritores e historiadores victorianos que reflejaron su sociedad victoriana en cómo pensaban que era la vida medieval.

10. La joroba de un camello almacena agua

En algún punto de nuestra vida, alguien aseguró que las protuberancias de los camellos servían para almacenar agua. Sin embargo, de acuerdo con la Biblioteca del Congreso, un camello puede beber una gran cantidad de agua a la vez, hasta 20 galones, que luego se almacena en su torrente sanguíneo por lo que puede pasar largos períodos de tiempo entre las bebidas.

Un camello puede beber una gran cantidad de agua a la vez, hasta 20 galones, que luego se almacena en su torrente sanguíneo por lo que puede pasar largos períodos de tiempo entre las bebidas.

La grasa es lo que se almacena en su joroba, y esa grasa se usa como alimento cuando la comida escasea. “Si un camello usa la grasa dentro de la joroba, la joroba se volverá flácida y se inclinará. Con comida y descanso adecuados, la joroba volverá a la normalidad”, comenta la institución.

11. Los humanos tenemos cinco sentidos

Tacto, vista, oído, olfato y gusto se han definido como los sentidos que presenta el ser humano. Y, si bien esos son los cinco sentidos principales y básicos, tenemos mucho más de lo que nadie habla. Como señala Live Science, contamos con el sentido del espacio (o propiocepción).

La propiocepción permite que una persona se toque la punta de la nariz con el dedo, incluso con los ojos cerrados.

La propiocepción incluye el sentido del movimiento y la posición de nuestras extremidades y músculos. Por ejemplo, la propiocepción permite que una persona se toque la punta de la nariz con el dedo, incluso con los ojos cerrados. Permite a una persona subir escalones sin mirar a cada uno. Las personas con mala propiocepción pueden ser torpes y descoordinadas.

12. Las gotas de lluvia tienen forma de lágrima

Todas las ilustraciones que muestran una gota de lluvia la retratan con forma de lágrima, pero esta comprensión es falsa. Una forma más cercana a la verdadera es parecida a un poroto. Comienzan aproximadamente esféricos, pero a medida que caen, la tensión superficial entra en la ecuación.

A medida que cae la gota de lluvia, pierde esa forma redondeada. La gota de lluvia se parece más a la mitad superior de un pan de hamburguesa.

De acuerdo a la NASA, a medida que cae la gota de lluvia, pierde esa forma redondeada. La gota de lluvia se parece más a la mitad superior de un pan de hamburguesa. Aplastadas en la parte inferior y con una cúpula curva en la parte superior, las gotas de lluvia son cualquier cosa menos la clásica forma de lágrima. La razón se debe a que su velocidad cae a través de la atmósfera. El flujo de aire en la parte inferior de la gota de agua es mayor que el flujo de aire en la parte superior. En la parte superior, las pequeñas alteraciones de la circulación del aire generan menos presión de aire. La tensión superficial en la parte superior permite que la gota de lluvia permanezca más esférica mientras que la parte inferior se aplana más.

Incluso cuando cae una gota de lluvia, a menudo choca con otras gotas de lluvia y aumenta de tamaño. Una vez que el tamaño de una gota de lluvia se vuelve demasiado grande, eventualmente se romperá en la atmósfera en gotas más pequeñas. Esta vez, la tensión superficial pierde y la gran gota de lluvia deja de existir.