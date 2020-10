Conversaciones LT: Cómo analizamos los primeros resultados del plebiscito

El primer bloque de este análisis de resultados del lebiscito fue liderado por los periodistas Nicolás Vergara y María José O’Shea, y contó con la participación de los columnistas de La Tercera, Paula Escobar, Ascanio Cavallo y Andrés Benítez. Además estuvieron en el panel el sociólogo Carlos Ruíz y el académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Eduardo Herrera.

Ante las primeras cifras a las 21:00 hrs. las primeras impresiones sobre el proceso eleccionario tuvieron el acento en la participación y actitud de los votantes. “Me parece que dado lo que está en juego yo habría esperado una participación un poco más alta para decir que es un gran éxito (…) me preocupa que esta participación vaya a ser más baja que la presidencial, pensado que al Presidente Piñera se le criticó por salir electo con un 25%”, indicó Cavallo.

Por su parte, Paula Escobar señaló que “el clima fue implacable, fue renovar el hito republicano de ir a votar. La gente implacable en la fila, nadie alegando. Y sobre todo fue recuperar la confianza de que la ciudadanía chilena puede tomar responsabilidades”.

“Me preocupan las expectativas que la gente cifra en la Constitución, las expectativas dispersas que se han cifrado en esto, pero tampoco creo que el pueblo chileno sea ciego o estúpido y que no vote con conciencia”, agregó Cavallo.

Sin embargo las señales políticas se tomaron la conversación con las impresiones acerca de cómo se vieron afectados los partidos con los resultados. Considerando que ya existía una clara ventaja de la opción Apruebo. “Creo que es un triunfo importante para los que leyeron la crisis en términos políticos antes que económicos, para los que entendieron que aquí había un problema de legitimidad de las instituciones y que no estábamos en un proceso revolucionario, pero que estábamos ante un problema de legitimidad”, dijo el filósofo y académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Eduardo Herrera.

“El Presidente se plegó y hay que reconocerle ese mérito pero el Presidente no empezó el proceso político, y no lo impulsó, no llamó a los presidentes de los partidos y se mantuvo a la zaga. Pero apoyar no es lo mismo que impulsar, ese impulso lo dio la centro derecha con la izquierda”, agregó.

Con una convención constitucional a la vuelta de la esquina, los pronósticos sobre la toma de acuerdos también fueron un tema a debatir. “Ahora empieza la tarea de producir una nueva Constitución y en esa tarea con el quórum de los 2/3 tanto la derecha como la izquierda van a ser tensionadas, porque vemos sectores más recalcitrantes que están menos dispuestos a ponerse de acuerdo. Los sectores más políticos en la derecha y moderados en la izquierda son los más factibles para formar este acuerdo de los 2/3”, dijo Herrera.

En este rato la calidad de la política en general y encauzar este problema es el dato más relevante. “Estamos ad portas de ubicarnos en una estabilidad política muy prolongada (…) y hay un comportamiento muy burocratizado de la política, maquinarias políticas que tienen muy poco anclaje en la sociedad. (...) Es una esfera política que no escuchó las demandas. Esto se podría haber ahorrado si hubiéramos tenido una esfera política menos sorda”, concluyó el sociólogo", señaló Carlos Ruiz.

Durante el segundo bloque y con un recambio de panelistas, se integraron a la conversación el exministro de Economía, José Ramón Valente, la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) Sylvia Eyzaguirre y el economista Óscar Landerretche.

Frente al triunfo del Apruebo y la elección de los convencionales constituyentes, el exministro de Economía, José Ramón Valente, aseguró que “en la medida de quienes sean elegidos y tengan en cuenta lo que ha funcionado y no ha funcionado, sí va a ser un evento feliz para el país”.

El académico de la Universidad de Chile y economista (PS), Oscar Landerretche, se refirió a la proyección del proceso y afirmó: “A un año de que ocurriera lo que ocurrió el año pasado, la señal que estamos dando es que los chilenos vamos a optar por una salida institucional”.