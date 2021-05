Fuad Chahín (DC): “Tenemos que reconocer que existen primeras naciones con una cosmovisión, cultura y lengua que tienen que estar plenamente reconocidas”

Abogado, exdiputado en la región de La Araucanía y actual presidente de la DC. Fuad Chahín, quien vive intensos últimos días de campaña para convertirse en uno de los tres constituyentes que representen al distrito 22 (Ercilla-Victoria).

“La movilización social sirve para poner en evidencia los problemas pero la única manera de resolverlos es a través de la acción política y el gran muro de contención, para poder hacerse cargo de los problemas de fondo, era una nueva Constitución”, comentó.

Una de las bases constitucionales del programa de la DC es organizar y limitar el poder estatal, ¿cómo concretamente?

Creo que tenemos que establecer un Estado integralmente descentralizado, es decir, que realmente tengamos una descentralización en todos los niveles fortaleciendo todos los estamentos subnacionales. Hoy los gobiernos regionales y municipios, y traspasándole mucho más poder a los ciudadanos a través de la participación. Queremos un nuevo Estado eficiente, participativo pero también con mucha musculatura, que tenga la capacidad de poder regular y fiscalizar efectivamente el mercado, que pueda garantizar derechos sociales, un Estado social y democrático de derechos.

¿Se debería establecer el agua como un derecho fundamental?

Por supuesto. El agua tiene que tener como naturaleza jurídica un bien nacional de uso público. Eso significa que el Estado tiene que ser no solo el propietario de las aguas sino quien asigne de mejor manera el agua a quien más lo necesite y que sea un Derecho Humano. Eso significa siempre tener como prioridad el consumo humano.

Desde su punto de vista, ¿se tiene que reconocer un Estado plurinacional?

Para que exista un Estado plurinacional tiene que ser unitario. Tenemos que reconocer que existen primeras naciones con una cosmovisión, una cultura, con una lengua que tienen que estar plenamente reconocidas, pero también sus derechos colectivos. Tenemos que aportar con su participación plena y el desarrollo. Creo que ese es el camino para empezar a buscar vías políticas de resolución de un conflicto que se arrastra hace mucho tiempo y que en nuestra región nos tiene inmersos en una situación de violencia que es intolerable e inaceptable. Hay que generar el camino político para poder superar ese conflicto y en paralelo garantizar la paz social porque sin paz social ningún otro derecho se puede ejercer adecuadamente.

Y sobre el mismo conflicto en La Araucanía al que usted se refiere, ¿qué se podría hacer sobre seguridad pública?

Lo primero es el reconocimiento de un Estado plurinacional, reconocer que deben establecerse escaños reservados para nuestros pueblos originarios en el Congreso, reconocer que debe existir una institucionalidad de diálogo permanente a través de los consejos de pueblo. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos para la vía democrática es que no hay una interlocución bien definida y definirla es un buen camino. Además hay que reforzar el deber y el mandato al Estado de poder garantizar la seguridad pública.

¿Hay algo que eliminaría sí o sí de la actual Constitución?

De partida la norma que consagra el derecho de aprovechamiento de agua como un derecho de propiedad privada pero también eliminaría las normas de los quórum supra mayoritarios, creo que todas aquellas normas que vayan más allá de la mayoría absoluta tienen poca justificación. El sistema hiper presidencialista que tenemos hay que modificarlo, soy partidario de un sistema semi parlamentario o semi presidencial donde el Congreso elija un primer ministro, el Presidente de la República tenga la facultad de anticipar elecciones y el Congreso llama a elecciones anticipadas una vez durante el periodo como máximo. También tenemos que pasar de un Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derechos garante de los derechos sociales.

El doctor en Ciencia Política, Gabriel Negretto, señaló a LT que la transición de un régimen presidencial a un parlamentarismo o semi presidencialismo es muy difícil, entonces, ¿cómo lograr ese cambio concretamente?

Es cierto que no es parte de nuestra cultura pero por eso tenemos tantos problemas del punto de vista de la calidad de la democracia en América Latina. Los sistemas presidencialistas funcionan cuando tienes un sistema bipartidista o dos grandes bloques como EE.UU. Pero un sistema pluripartidista y proporcional como tenemos en Chile es más propio de los regímenes parlamentarios. El riesgo es que en el futuro tengamos gobiernos que nunca tengan mayoría en el Congreso y, por lo tanto, una oposición que tiene mayoría en el Congreso pero que no tiene facultades y un Presidente que tiene muchas facultades pero que no tiene mayoría en el Congreso. Eso puede llevar que la gente termine alejándose y desconfiando más de las instituciones.

Que la izquierda y centro izquierda vaya fraccionada en tantas listas, ¿lo ve como un riesgo?

Indudablemente afecta por eso es importante que el electorado vote de manera inteligente y concentre su voto en aquellas listas que tienen mayores posibilidades de elegibilidad para tener mayor número de convencionales. El gran riesgo es que aquellos que no quieren que esto funcione puedan sumar 1/3 y hay en los dos extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda. Yo espero que ellos no alcancen 1/3.