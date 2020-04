Ideas para un mundo post Covid-19

Si algo define el tiempo en que vivimos tras la propagación de la pandemia de este coronavirus, y de las medidas tomadas en todo el mundo para intentar controlarla, es la incertidumbre. No sabemos cuándo ni cómo saldremos de esta, no sabemos cuánto nos costará (aunque esta claro que mucho) y no sabemos con qué nos encontraremos cuando salgamos de nuestras casas.

Desde la calle, la manera en que nos vamos a relacionar, cómo cambiará nuestro trabajo, si todavía tenemos uno. Hasta los gobiernos, estructuras políticas, colaboración o competencia global, orden económico, políticas públicas. Son tantas las cosas que no sabemos que sí podemos estar seguros de que será distinto. Eso de que el mundo está cambiando puede que nunca haya sido tan cliché como ahora. Pero claramente es primera vez en esta generación que el cambio sucede de manera tan rápida y violenta.

Ahí es donde la pregunta se ha dirigido a quienes piensan, elaboran y ensayan explicaciones sobre cómo vivimos, de dónde venimos y por qué hemos llegado a este punto. ¿Qué ideas son las que más se posicionan para explicar hacia dónde va o tendría que ir el mundo?