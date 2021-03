Jaime Flores (UDI): “Propongo dar más facultades a los alcaldes para hacerle frente a la delincuencia y al narcotráfico desde cada comuna”

“Los locatarios del barrio cercano a Plaza Italia solo refuerzan mi convicción que hay que hacerle frente a la violencia”. Eso es lo que más rescata de la campaña el abogado y profesor de derecho constitucional, Jaime Flores, militante de la UDI y candidato por el competitivo distrito 10.

¿Qué lo motivó a ser candidato constituyente por el distrito 10?

Soy un candidato joven (28) y sentí la responsabilidad de hacerle frente a los jóvenes del Frente Amplio que han validado la violencia de forma sistemática desde octubre del 2019, por eso decidí dar el paso desde mis ideas. Por otra parte, soy militante de la UDI, donde más me siento representado de acuerdo a mis ideas y creo que es bueno que la gente joven entre a los partidos políticos. El distrito me lo propuso el partido y lo acepté con mucho gusto. Es un distrito increíble porque es una muestra clara de distintas realidades que deben ser comprendidas en la Constitución.

Uno de sus ejes de campaña es la seguridad, ¿cómo plasmaría en la Constitución los temas relativos a este eje?

Busco representar a Santiago, una de las comunas más perjudicadas desde octubre del 2019 y lo que piden los vecinos y locatarios es abordar el tema de la delincuencia y la seguridad en la Constitución. Para eso, propongo dar más facultades a los alcaldes, potenciar a los gobiernos locales, a las municipalidades y también el financiamiento que tienen para hacerle frente a la delincuencia y al narcotráfico desde cada comuna.

¿Qué se debe cambiar y qué se debe mantener de la actual Constitución?

Planteo, en el capítulo que se consagran los principios y los valores que protege la Constitución, establecer un principio al desarrollo sostenible. Y creo que debe hacerse una modificación muy importante en relación con la composición del Congreso. Después del cambio del sistema binominal pasamos a un sistema donde no hay estabilidad política y no hay representatividad, todavía seguimos escogiendo parlamentarios con el 1% de los votos y eso genera una crisis política tremenda. Propongo volver al Congreso de los 120 diputados y si no les gusta el binominal busquemos un sistema en el que sean las primeras mayorías las que ocupen los cargos.

Y ese Congreso, ¿debería ser paritario como la Convención?

Creo que sería poco democrático, es meter la mano a la urna establecer la paridad como un criterio que quede para todas las elecciones. Distorsiona la elección de la gente.

¿Por qué considera que la entrevista a Pauline Kantor, donde planteó la idea de plebiscitar la eutanasia, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, fue “desafortunada”?

Es un tremendo error estar proponiendo plebiscitar ciertos derechos y principios que se desprenden de la dignidad de la persona y que no dependen de una ley. La política deja de tener sentido cuando uno tranza sus principios de acuerdo a las mayorías circunstanciales, la política no se trata de seguir a la mayoría, se trata de defender las convicciones y principios, por eso la gente te elige.

¿Qué responde a quienes critican la candidatura de personas que votaron por el rechazo?

En democracia uno puede tomar la opción que quiera, no hay incompatibilidad entre haber votado rechazo y ser parte de este proceso. Es esa diversidad de opiniones la que enriquece y son los mismos principios que defendimos en la campaña del rechazo los que queremos ir a defender hoy día en la convención.