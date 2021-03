Paulina Lobos (Evópoli): “ En esta nueva Constitución es necesario consagrar a la sociedad civil como cuarto poder”

Cada día, a las 7 de la mañana, la abogada Paulina Lobos -militante de Evópoli- llega a algún semáforo del codiciado distrito 10. ¿La razón? Lograr llegar al Palacio Pereira para redactar la nueva Constitución.

En ese camino ha sido acompañada por Evelyn Matthei (UDI), alcaldesa de Providencia. “Me está ayudando mucho en terreno, me acompaña, entrega mi tríptico, conversamos y también se presta para humoradas. El viernes el equipo se disfrazó de ella -con pelucas rubias y chalecos amarillos- mientras entregaba volantes”, cuenta a La Tercera.

¿Cuál debería ser el punto de partida de esta nueva Constitución?

Creo que analizar aquellos aspectos de la Constitución actual que funcionaron bien dentro de la institucionalidad chilena y que, por lo tanto, vale la pena mantener. Dentro de eso, para mí es importante que se analicen todas las normas que le han permitido a Chile tener una estabilidad financiera, de responsabilidad en el manejo presupuestario.

Usted ha indicado en su campaña que es necesario actualizar los derechos fundamentales y los sujetos de protección. ¿Cuáles serían estos derechos y a quiénes se debe proteger?

Hay que incorporar derechos como el derecho a la identidad, también incorporar el medio ambiente como sujeto de tutela del Estado considerando la responsabilidad que tenemos en el manejo en relación a las generaciones futuras. Por otra parte, la Constitución establece derechos pero no garantías. Y la garantía es la exigencia del Estado de tomar acciones concretas correctivas de las asimetrías que existen. Y debería existir una norma de responsabilidad financiera donde exista responsabilidad penal y personal de aquellas autoridades que aprueben políticas públicas o leyes que no estén financiadas.

A su juicio, ¿qué no debe seguir en la actual Constitución?

La Constitución consagra un presidente casi plenipotenciario que se ha visto con un presidencialismo reforzado, que no es más que el reflejo de la sociedad que teníamos en los 80. Creo que es necesario atenuar estas facultades que tiene el Presidente de la República en el papel, pero que en la práctica lleva a una ingobernabilidad por existir un constante enfrentamiento con el Congreso. Tenemos que lograr conciliar las facultades entre ambos forzando a que existan acuerdos y diálogo.

¿Está de acuerdo con la idea de dejar a elección popular temas de derechos humanos?

Nosotros creemos firmemente que es necesario fortalecer a la sociedad civil como un actor protagonista dentro del diseño de políticas públicas. Tenemos una sociedad completa que quiere participar, es lo más sano para nuestra democracia que dichos aspectos, que son parte de la esencia de la sociedad, sean plebiscitados. En esta nueva Constitución es necesario consagrar a la sociedad civil como cuarto poder, que esté incorporado dentro de la estructura estatal formal, con presupuesto y con funciones porque es la única forma en que las políticas públicas no se disocien de lo que a la ciudadanía le importa.

¿Cuál es el gran desafío de la Convención?

No caer en populismos, no mentirle a la gente, ser honestos con las personas en cuanto a lo que una Constitución puede y no puede hacer. Que las personas que lleguen a formar parte de este órgano sean personas sensatas, transparentes y que velen por el bien común por sobre los intereses personales.