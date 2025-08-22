SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Red Activa

Estudiaron a 70 mil personas y descubrieron uno de los peores trabajos para la salud mental de las mujeres

La investigación incluyó un metaanálisis de 19 estudios realizado en todo el mundo y publicado en la revista especializada The Lancet Public Health.

Carlos MontesPor 
Carlos Montes
Estudiaron a 70 mil personas y descubrieron uno de los peores trabajos para la salud mental de las mujeres

La II Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a comienzos de 2025, permitió cuantificar y valorizar el tiempo dedicado a actividades de trabajo no remunerado.

Con información de 16.335 hogares y 48.020 personas de las principales zonas urbanas de Chile, el estudio estableció, por ejemplo, que en un día tipo, las mujeres destinan 02:05 horas más que los hombres al trabajo no remunerado.

Estudiaron a 70 mil personas y descubrieron uno de los peores trabajos para la salud mental de las mujeres

La carga labora marca ciertas diferencias entre hombres y mujeres. Hernan Zenteno

Se trata de una realidad que se presenta en diferentes rincones del orbe. Así lo detalla un reportaje de The New York Times.

El artículo sostiene que el mundo laboral remunerado actualmente se divide casi en partes iguales entre hombres y mujeres. Sin embargo, en la casa la diferencia sigue sigue abismal, con muchas más tareas y labores para el género femenino.

Un metaanálisis de 19 estudios, que incluyó a 70.310 personas en todo el mundo, publicado en septiembre en la revista especializada The Lancet Public Health, y dado a conocer por el medio norteamericano, encontró que cuanto más de este tipo de trabajo realizan las mujeres, peor es su salud mental.

Esta investigación analizó el trabajo no remunerado de personas que también tenían un trabajo remunerado. De igual manera, otros estudios recientes han encontrado que el trabajo del hogar que realizan las mujeres se asocia con una mala salud, tanto física como mental, sostiene el artículo.

Los hallazgos publicados en el artículo anteriormente mencionado señalan una razón por la que a las mujeres se les suele diagnosticar ansiedad y depresión con más frecuencia que a los hombres y ayuda a explicar por qué, ahora que las escuelas están abiertas y las madres regresaron a sus empleos, todavía sienten más estrés del que sentían antes de la pandemia. Los efectos en la salud mental de ese trabajo adicional que las madres hicieron durante los momentos más difíciles de la pandemia aún prevalecen.

“En muchos sentidos, el Covid-19 estancó o en algunos casos revirtió algunas de las victorias tan duramente ganadas de la equidad de género”, señala Jennifer Ervin, autora del estudio y doctoranda del Centro para la Equidad en la Salud de la Universidad de Melbourne en Australia.

Y agrega que los resultados demuestran que “reducir la carga desproporcionada de trabajo no remunerado que asumen las mujeres al permitir que los hombres se hagan cargo de una parte equitativa de este tipo de trabajo puede mejorar la salud mental de las mujeres”.

Este es uno de los trabajos que peores consecuencias tiene en la salud mental de las mujeres

¿Cuánto ha cambiado en hombres y mujeres la forma de administrar lo que hacemos fuera del trabajo en la última década?

La investigación publicada en The New York Times encontró que las labores domésticas y el cuidado de los niños tienen un menor impacto en la salud de los hombres. Tal vez esto se deba a que lo realizan en una proporción mucho menor.

En Estados Unidos, las mujeres trabajan un promedio de 4,5 horas en esas actividades, en comparación con 2,8 horas en el caso de los hombres, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (calcula promedios generales, sin considerar si las personas tienen un empleo remunerado o no), sostiene el reportaje.

El artículo indica que durante los confinamientos por la pandemia, los hombres realizaron más trabajo no remunerado del que habían hecho antes, pero lo mismo sucedió con las mujeres, así que sus porcentajes totales continuaron igual. Esto sucedió en diversos países.

Imagen referencial. Foto: Drazen Zigic.

Pero también se debe a que el tipo de trabajo de esta índole que realizan los hombres no está sujeto a horarios fijos y es más disfrutable o al menos más tolerable. Por ejemplo, los hombres suelen estar a cargo de actividades al aire libre, como podar el césped, que se hacen con menos frecuencia y en un horario variable. Es más probable que las mujeres realicen tareas cotidianas en horarios fijos, como preparar los alimentos o limpiar la casa.

En Chile, según la II Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), las mujeres ocupan 04:57 horas versus los hombres que destinan un tiempo de 02:52 horas a acciones que no implica un pago de por medio.

Esto incluye trabajo doméstico, trabajo de cuidados a integrantes del hogar, trabajo voluntario y ayudas a otros hogares. Cabe destacar que esto se refleja en todos los tramos etarios, destacando el grupo entre 25 a 44 años, con una brecha de género aún mayor, con 02:32 horas más dedicas por las mujeres.

Puede que las expectativas sociales tengan algo que ver. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que las mujeres sienten la presión de mantener la casa limpia y se sienten juzgadas si no lo hacen. Por su parte, a los hombres suele elogiárseles por actividades cotidianas como limpiar la casa o llevar a un hijo a una cita médica, señala el artículo de The York Times.

El trabajo no remunerado en sí no es problemático, según la investigación. Más bien, es todo lo que conlleva: si entra en conflicto con las responsabilidades de alguien más, como el trabajo remunerado, y si es lo que alguien quiere hacer.

Lee también:

Más sobre:Red ActivaMujeresTrabajoLa TerceraCosecuenciasSalud MentalThe New York Times

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Carabineros: INDH participa en Consultivo de Generales 2025 de la policía uniformada

Juzgado condena a colegio Alianza Francesa por responsabilidad en muerte de alumno y daño moral

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Caso Moisés Órdenes: declaran culpables a tres acusados por golpiza a manifestante a tres días del 18-O en Ñuñoa

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas
Chile

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Carabineros: INDH participa en Consultivo de Generales 2025 de la policía uniformada

Juzgado condena a colegio Alianza Francesa por responsabilidad en muerte de alumno y daño moral

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión
Negocios

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Trump confirma acuerdo con Intel para que el gobierno controle el 10% de la compañía

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga
El Deportivo

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga

La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: “Hay que rescatar que no se perdió”

Más de un mes sin ganar: Colo Colo queda en blanco ante Palestino en el inicio de la era post Almirón

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia
Mundo

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia

Kilmar Ábrego García, deportado por error y devuelto a EE.UU., es liberado de la cárcel en Tennessee

Padre del asesinado senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo