A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Atlético Madrid por la Champions League por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes se juega la Fecha 3 de la Champions League, donde Arsenal recibe a Atlético de Madrid.

Los Gunners llegan a la jornada tras celebrar un 2-0 ante Olympiacos, mientras que los españoles se impusieron por 5-1 ante Eintracht Frankfurt de Alemania.

Cuándo juega Arsenal vs. Atlético Madrid

El partido de Arsenal vs. Atlético Madrid es este martes, 21 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Emirates Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Arsenal vs. Atlético Madrid

El partido de Arsenal contra Atlético Madrid se transmite en el canal ESPN5 .

Los cruces de la Champions League se encuentran de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.