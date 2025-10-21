A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Atlético Madrid por la Champions League por TV y streaming
Los epsañoles visitan a los Gunners por la tercera fecha del campeonato.
Este martes se juega la Fecha 3 de la Champions League, donde Arsenal recibe a Atlético de Madrid.
Los Gunners llegan a la jornada tras celebrar un 2-0 ante Olympiacos, mientras que los españoles se impusieron por 5-1 ante Eintracht Frankfurt de Alemania.
Cuándo juega Arsenal vs. Atlético Madrid
El partido de Arsenal vs. Atlético Madrid es este martes, 21 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Emirates Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Arsenal vs. Atlético Madrid
El partido de Arsenal contra Atlético Madrid se transmite en el canal ESPN5.
Los cruces de la Champions League se encuentran de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
