A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20

Las selecciones del Grupo D del campeonato juegan durante este sábado en el Estadio Nacional.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Llega el turno del cruce de Australia contra Cuba, pertenecientes al Grupo D del Mundial Sub 20.

El cuadro oceánico arrastra una anterior caída por 1-4 ante Argentina, mientras que el conjunto del Caribe empató anteriormente a 2 con Italia.

Cuándo juega Australia vs. Cuba

El partido de Australia contra Cuba por el Mundial Sub 20 es este sábado, 4 de octubre a las 20:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Australia vs. Cuba

El partido de Australia contra Cuba se transmite en el canal DSports+ de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

4.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

5.
"Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar": Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

