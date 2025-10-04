A qué hora y dónde ver a Australia vs. Cuba por el Mundial Sub 20
Las selecciones del Grupo D del campeonato juegan durante este sábado en el Estadio Nacional.
Llega el turno del cruce de Australia contra Cuba, pertenecientes al Grupo D del Mundial Sub 20.
El cuadro oceánico arrastra una anterior caída por 1-4 ante Argentina, mientras que el conjunto del Caribe empató anteriormente a 2 con Italia.
Cuándo juega Australia vs. Cuba
El partido de Australia contra Cuba por el Mundial Sub 20 es este sábado, 4 de octubre a las 20:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Australia vs. Cuba
El partido de Australia contra Cuba se transmite en el canal DSports+ de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
