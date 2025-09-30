A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming
Los ingleses se trasladan hasta Noruega por la segunda fecha del campeonato.
El club noruego Bodo/Glimt recibe a Tottenham Hotspur durante este martes, por la segunda fecha de la Champions League.
Los escandinavos llegan a la jornada tras empatar a 2 en el debut contra Slavia Prague, mientras que su rival se alzó ante Villarreal por la cuenta mínima.
Cuándo juega Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur
El partido de Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el Aspmyra Stadion de Noruega.
Dónde ver a Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur
El partido de Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur se transmite en el canal ESPN4 y de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.