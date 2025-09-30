A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming. Foto de archivo tottenhamhotspur.com

El club noruego Bodo/Glimt recibe a Tottenham Hotspur durante este martes, por la segunda fecha de la Champions League.

Los escandinavos llegan a la jornada tras empatar a 2 en el debut contra Slavia Prague, mientras que su rival se alzó ante Villarreal por la cuenta mínima.

Cuándo juega Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur

El partido de Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el Aspmyra Stadion de Noruega.

Dónde ver a Bodo/Glimt vs. Tottenham Hotspur