A qué hora y dónde ver a El Salvador vs. Colombia por el Mundial Sub 17
Las selecciones del Grupo G vuelven a salir a la cancha durante este viernes por la segunda fecha del campeonato.
Llega una nueva jornada del Mundial Sub 17, donde El Salvador se mide contra Colombia, en un partido válido para el Grupo G.
Los primeros saldrán en búsqueda de una victoria tras caer ante Corea del Norte por 5-0 en el debut.
Por su parte, el conjunto cafetero alcanzó un empate contra Alemania, dejando un marcador 1-1 en la jornada inicial.
Cuándo juega El Salvador vs. Colombia
El partido de El Salvador contra Colombia por el Mundial Sub 17 es este viernes, 7 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.
Dónde ver a El Salvador vs. Colombia
El partido de El Savaldor contra Colombia se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.
