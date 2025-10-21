A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Benfica por la Champions League en TV y streaming
Los ingleses reciben al cuadro de Lisboa este martes por la tercera fecha del campeonato.
Este martes Newcastle United recibe a Benfica por la Fecha 3 de la Champions League.
En el contexto del campeonato internacional, los ingleses vienen de alzarse por 4-0 a Union Saint-Gilloise, mientras que el cuadro de Portugal arrastra una caída por 0-1 ante Chelsea en la jornada anterior.
Cuándo juega Newcastle United vs. Benfica
El partido de Newcastle United vs. Benfica es este martes, 21 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio St. James’ Park de Inglaterra.
Dónde ver a Newcastle United vs. Benfica
El partido de Newcastle United contra Benfica se transmite en el canal ESPN7.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
