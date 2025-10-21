A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Benfica por la Champions League en TV y streaming

Este martes Newcastle United recibe a Benfica por la Fecha 3 de la Champions League.

En el contexto del campeonato internacional, los ingleses vienen de alzarse por 4-0 a Union Saint-Gilloise, mientras que el cuadro de Portugal arrastra una caída por 0-1 ante Chelsea en la jornada anterior.

Cuándo juega Newcastle United vs. Benfica

El partido de Newcastle United vs. Benfica es este martes, 21 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio St. James’ Park de Inglaterra.

Dónde ver a Newcastle United vs. Benfica

El partido de Newcastle United contra Benfica se transmite en el canal ESPN7 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.