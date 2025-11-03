A qué hora y dónde ver a Qatar vs. Italia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
Las selecciones se miden durante este lunes por la primera fecha del Grupo A.
Qatar se enfrenta a Italia durante este lunes en uno de los esperados partidos que dan inicio al Mundial Sub 17.
Las selección anfitriona recibe a la Azzurri por la primera fecha del Grupo A.
Cuándo juega Qatar vs. Italia
El partido de Qatar contra Italia por el Mundial Sub 17 es este lunes, 3 de noviembre, a las 12:45 horas.
Dónde ver a Qatar vs. Italia
El partido de Qatar contra Italia se transmite en vivo por TV abierta en el canal Chilevisión, además encontrarse en la señal DSports+ de DirecTV.
De forma online, el cruce del Mundial Sub 17 se encuentra en chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma DGO.
