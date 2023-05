Comienzan pagos del Bono Vocal de Mesa 2023: revisa con tu RUT

El miércoles 31 de mayo comienzan a facilitarse los pagos del Bono Vocal de Mesa, destinado a las personas que desempeñaron dicha labor en las pasadas elecciones de Consejo Constitucional, efectuadas el 7 de mayo de 2023.

La distribución del dinero está a cargo de la Tesorería General de la República, organismo que informó que se adelantan al proceso, por lo que es posible consultar los detalles online.

La entrega está destinada a todos quienes se desempeñaron como vocal de mesa designado o reemplazante, además de miembros de colegio escrutador.

De acuerdo a la entidad, el total de depósitos beneficia a 152.120 personas, a través de una cifra de $3.753 millones.

Revisa con tu RUT por el pago a vocal de mesa 2023

Se puede consultar por el pago del Bono Vocal de Mesa en el sitio de trámites de la Tesorería General de la República, a través de este link, donde solo se requiere escribir el RUT.

Si la identidad ingresada cuenta con dineros asociados, la plataforma indicará el detalle con el monto determinado y cuándo se le paga a dicha persona.

Es posible recibir el dinero en una cuenta bancaria o cobrarlo en sucursales de BancoEstado.

Sitio de consulta del Bono Vocal de Mesa.

¿Cuánto dinero se paga a los vocales de mesa?

Las personas que ejercieron como vocal de mesa o miembro de colegio escrutador, durante el pasado 7 de mayo, reciben un pago de $24.017, equivalente a dos tercios de Unidad de Fomento.

En tanto, para las personas que realizaron la tarea por primera vez, y debieron asistir a la capacitación del sábado 6 de mayo, acceden a un monto mayor, recibiendo la cifra de $31.943.

Cabe recordar que este bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal, por lo que no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuentos.