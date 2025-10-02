Cuándo y dónde ver a Colombia vs. Noruega por el Mundial Sub 20. Foto referencial

Este jueves continúan los cruces del Mundial Sub 20 y llega el turno del Grupo F, donde unos de los partidos enfrenta a Colombia y Noruega.

Los Cafeteros vienen de alzarse por 1-0 ante Arabia Saudita en el debut, mismo resultado que celebró su rival en su primer duelo contra Nigeria.

Cuándo juega Colombia vs. Noruega

El partido de Colombia vs. Noruega por el Mundial Sub 20 es este jueves, 2 de octubre, a las 17:00 horas.

Para este compromiso, las selecciones se reúnen en el Estadio Fiscal de Talca.

Dónde ver a Colombia vs. Noruega