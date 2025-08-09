Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), a partir de este lunes 11 de agosto van a haber precipitaciones normales a moderadas en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Además, de acuerdo a la información del DMC, estas precipitaciones vendrán acompañadas de un isoterma cero alta.

Esto significa que podrían existir mayores riesgos a que se puedan generar aluviones o arrastres de sedimentos por los cerros.

Este sistema frontal terminará el martes 12 de agosto.

Zonas afectadas

Las zonas específicas que se verán afectadas en La Araucanía es la precordillera y la cordillera. Lo mismo para Los Ríos.

Ahora bien, para la Región de Los Lagos, se verá afectada la zona de la precordillera, la cordillera y la cordillera austral.

Respecto a los montos estimados de precipitaciones para el lunes 11, La Araucanía tendrá entre 45 a 70 milímetros en la precordillera, de 40 a 60 mm en la cordillera.

Además, se estima que el isoterma cero se registrará entre los 2700 a 2200 metros.

En el caso de Los Ríos, en la precordillera se registra entre 50 a 70 mm y en la cordillera entre 40 a 60 mm.

En el caso del isoterma cero habría entre 2500, 2700 y 1800 metros.

Por último, en Los Lagos también se registra entre 50 a 70 mm en la precordillera, de 50 a 60mm en la cordillera y entre 40 a 70mm en la cordillera austral.

Por último, el isoterma cero podría ser entre 2400 a 2700 a 1600 metros / 1900 a 1200 metros.

Alerta temprana preventiva

En la misma línea, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) publicó una Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Lagos por precipitaciones.

El Senapred comunicó que Los Lagos tendría precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en los sectores de litoral, cordillera de la costa, Chiloé, litoral interior, cordillera austral y patagonia subandina. Esto a partir del lunes 11 de agosto hasta el martes 12.

Además, indicaron que el “Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) (...), indica que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas (derrumbes) es alta en precordillera, cordillera y cordillera austral, moderada en litoral, cordillera de la costa, Chiloé y litoral interior y baja en valle longitudinal y patagonia subandina de la región".

También Senapred decretó Alerta Temprana Preventiva para la región de La Araucanía. En el comunicado señalaron que la alerta es por las precipitaciones normales a moderadas con isoterma 0°C alta (2.200 – 2.900 – 1.700 m.s.n.m.) en precordillera (entre 45 y 70 mm) y cordillera (entre 40 y 60 mm) de la región.

Agregaron que “se espera viento débil a normal en litoral y cordillera de la costa (entre 25 y 40 km/h, con rachas de 50 km/h) y en el sector cordillerano (entre 40 y 60 km/h) para el mismo periodo de tiempo”.

Por otro lado, “el Sernageomin (...) indica que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas (derrumbes) es alta en precordillera y cordillera y baja en litoral, cordillera de la costa y valle longitudinal de la región".