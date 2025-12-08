DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

La tarde de este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico para ocho regiones de nuestro país debido a la probabilidad de tormentas eléctricas en algunas zonas .

Desde el organismo encargado de estudiar el tiempo detallaron que el fenómeno se explicaría en la “inestabilidad atmosférica” que se desarrollaría durante esta semana.

El fenómeno se desarrollaría desde la tarde de este lunes 8 de diciembre en algunas zonas hasta la tarde del jueves 11 de diciembre.

Respecto a las regiones afectadas, estas serían: Coquimb o, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El siguiente sería el detalle de las zonas específicas afectadas por región además de la fecha en que se desarrollaría el posible evento de tormentas eléctricas:

Coquimbo: afectación en zonas cordilleranas durante el jueves 11 de diciembre

Valparaíso: afectación en sectores cordilleranos el jueves 11 de diciembre

Metropolitana: posibilidad hacia la cordillera el jueves 11 de diciembre

Ñuble: afectación en las zonas del valle central solo durante el miércoles 10 de diciembre. Hacia las zonas precordilleranas y cordilleranas podrían haber tormentas eléctricas desde la tarde de este lunes hasta miércoles.

Biobío: en los sectores de los valles podrían ocurrir tormentas eléctricas durante la jornada del miércoles 10 de diciembre. En zonas precordilleranas y cordilleranas hay probabilidad desde este lunes hasta el miércoles.

La Araucanía: las zonas precordilleranas y cordilleranas podrían tener tormentas eléctricas desde este lunes hasta la jornada del martes 9 de diciembre, día en que también hay probabilidad que se extienda hasta los valles.

Los Ríos: en esta región el evento afectará a las zonas cordilleranas desde este lunes 8 de diciembre hasta el martes 9 de diciembre, jornada en que los valles también podrían observar tormentas eléctricas.

Los Lagos: posibles tormentas eléctricas durante la tarde de este lunes 8 de diciembre hasta el martes 9 de diciembre en sectores cordilleranos.

Por otro lado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) también declaró una serie de alertas tempranas preventivas para algunas de las zonas posiblemente afectadas, de tal forma de poder coordinar adecuadamente eventuales equipos de ayuda.

La entidad declaró el mencionado estado de alerta para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

También declaró alerta temprana preventiva para las comunas de La Higuera, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca, todas en la Región de Coquimbo.