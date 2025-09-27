Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20. Foto referencial @LaRoja

Arranca el Mundial Sub 20 y la Selección Chilena juvenil, anfitriona del campeonato, tiene su debut con el partido de Chile vs. Nueva Zelanda.

Los jugadores dirigidos por Nicolás Córdova forman parte del grupo A, por lo que luego de este cruce se medirán contra Japón y Egipto.

Cuándo juega Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

El partido de Chile contra Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20 es este sábado, 27 de septiembre, a las 20:00 horas.

La Roja juvenil recibe a su visitante en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver el Mundial Sub 20

El partido de Chile contra Nueva Zelanda tiene transmisión confirmada en CHV y DSports de DirecTV.

De forma online, el duelo por el Mundial Sub 20 se encuentra en chilevision.cl y la plataforma DGO.