Dónde y a qué hora ver a Corea del Norte vs. El Salvador por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Corea del Norte y El Salvador se enfrentan durante este martes, continuando con los cruces iniciales del Mundial Sub 17.

Las selecciones son participantes del Grupo G, donde el conjunto salvadoreño es uno de los debutantes.

Cuándo juega Corea del Norte vs. El Salvador Sub 17

El partido de Corea del Norte contra El Salvador por el Mundial Sub 17 es este martes, 4 de noviembre, a las 12:45 horas de Chile.

Dónde ver a Corea del Norte vs. El Salvador

El partido de Corea del Norte contra El Salvador se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.