Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Este miércoles Liverpool recibe a Crystal Palace por la cuarta fecha de la Copa de la Liga inglesa o Carabao Cup.

En el contexto de esta competencia, los Reds vienen de alzarse ante Southampton con un resultado 2-1 obtenido en septiembre pasado.

Cuándo juega Liverpool vs. Crystal Palace

El partido de Liverpool contra Crystal Palace es este miércoles, 29 de octubre, a las 16:45 horas de Chile.

Los Reds reciben a su visitante en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Crystal Palace

El partido de Liverpool contra Crystal Palace se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.