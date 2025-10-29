Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup
Los clubes se miden este miércoles en Anfield por la competencia inglesa.
Este miércoles Liverpool recibe a Crystal Palace por la cuarta fecha de la Copa de la Liga inglesa o Carabao Cup.
En el contexto de esta competencia, los Reds vienen de alzarse ante Southampton con un resultado 2-1 obtenido en septiembre pasado.
Cuándo juega Liverpool vs. Crystal Palace
El partido de Liverpool contra Crystal Palace es este miércoles, 29 de octubre, a las 16:45 horas de Chile.
Los Reds reciben a su visitante en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Crystal Palace
El partido de Liverpool contra Crystal Palace se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
