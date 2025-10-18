Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Everton por la Premier League
El partido es uno de los primeros cruces del fin de semana y es válido por la Fecha 9 de la liga inglesa.
Este fin de semana arranca la Fecha 9 de la Premier League y uno de sus primeros cruces enfrenta a Manchester City y Everton.
En el contexto del torneo local, los ciudadanos vienen de vencer a Brentford por la cuenta mínima, mientras que su rival se alzó por 2-1 a Crystal Palace.
Cuándo juega Manchester City vs. Everton
El partido de Manchester City contra Everton por la Premier League es este sábado, 18 de octubre, a las 11:00 horas de la mañana en Chile.
Los Sky Blues juegan de local en el Etihad Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester City vs. Everton
El partido de Manchester City vs. Everton se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
