Festival de Viña 2023: conoce cuáles entradas quedan disponibles

El Festival de Viña del Mar 2023 se está realizando en la Ciudad Jardín y aún quedan entradas disponibles para las noches que quedan de show, que cuentan con una parrilla de cantantes y humoristas.

El evento viñamarino se realiza entre el domingo 19 y el viernes 24 de febrero. Se transmite por las pantallas de TVN y Canal 13 y cuenta con la animación de Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

Festival de Viña 2023: conoce la parrilla de confirmados y qué entradas quedan. Foto Referencial.

¿Quedan entradas para el Festival de Viña 2023?

Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de Puntoticket, y hasta la fecha solo quedan las siguientes disponibles:

Jueves 23 de febrero:

Platea preferencial: $205.620.

Platea premium: $158.700.

Silla de ruedas/ acompañante: $39.675.

Viernes 24 de febrero:

Platea preferencial: $205.620.

Platea premium: $158.700.

Platea golden: $131.100.

Silla de ruedas/ acompañante: $39.675.

Artistas y humoristas confirmados por día para el Festival de Viña 2023

Los cantantes y artistas del humor que se presentarán en la versión número 62 del festival de la canción por noche son:

Domingo 19 de febrero:

Karol G.

Pamela Leiva.

Paloma Mami.

Lunes 20 de febrero:

Tini.

Diego Urrutia.

Emilia.

Martes 21 de febrero:

Alejandro Fernández.

Belén Mora.

Los Jaivas.

Miércoles 22 de febrero:

Fito Páez.

Rodrigo Villegas.

Rels B.

Jueves 23 de febrero:

Christina Aguilera.

Fabrizio Copano.

Polimá Westcoast.

Viernes 24 de febrero:

Camilo.

Laila Roth.

Nicki Nicole.

¿Qué pasó con Yerko Puchento?

Según la información de Culto, el humorista no habría llegado a un acuerdo con la producción del Festival de Viña 2023, luego de la cancelación de la banda mexicana Maná, día que le correspondería presentarse al actor chileno (lunes 20 de febrero), habría decidido no realizar su espectáculo, pues las artistas de ese día son Emilia y Tini, que no se adecuarían a sus preferencias.