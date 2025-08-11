Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Foto referencial de archivo

Queda poco para el término de la restricción vehicular que rige actualmente en la Región Metropolitana, medida con la que se busca disminuir la contaminación ambiental de la capital.

La iniciativa es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente y limita la cantidad de autos que pueden circular durante los días de semana.

Cuándo se termina la restricción vehicular

La restricción vehicular de la Región Metropolitana funciona hasta el 31 de agosto de 2025 . En rigor, al ser domingo, el último día con al medida corresponde al viernes 29.

De momento, la restricción se mantiene operando de lunes a viernes, excepto festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, en toda la provincia de Santiago y comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Cabe recordar el calendario de dígitos para los próximos días:

Vehículos sin sello verde

Lunes: 2, 3, 4 y 5

Martes: 6, 7, 8 y 9

Miércoles: 0, 1, 2 y 3

Jueves: 4, 5, 6 y 7

Viernes: 8, 9, 0 y 1

Prohibición absoluta de circular dentro del anillo Américo Vespucio, cualquiera sea el dígito.

Vehículos con sello verde, inscritos antes del 1 de septiembre de 2011