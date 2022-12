Junji: últimos días para las postulaciones a jardines infantiles

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) se encuentra en el Proceso de Postulación 2023, donde los padres pueden realizar el trámite de manera online en medio de la campaña “Encontrémonos en el jardín”.

El beneficio permite a los menores de familias vulnerables el acceso a atención integral con cuidado, educación y alimentación en uno de los establecimientos.

¿Cuáles son las fechas de postulación a la Junji?

El proceso de postulaciones para 2023 comenzó el 11 de octubre y se extenderá hasta el viernes 16 de diciembre de 2022 a las 17:30 horas.

Luego de las inscripciones se realiza el periodo de priorización, entre el lunes 19 y el viernes 23 de diciembre de 2022.

En último lugar se encuentra la etapa de matrícula que tendrá lugar entre el miércoles 28 de diciembre de 2022 y el viernes 13 de enero de 2023.

¿Cuáles son los requisitos?

Para hacer el trámite es necesario:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares

Tener el RUN del o los postulantes .

En caso que el menor sea extranjero sin RUN se deberá gestionar el Identificador Provisorio Escolar (IPE) en el jardín infantil donde se inscriba. Para obtenerlo se requiere el documento nacional de identificación (DNI) del padre, madre o apoderado, además de la partida de nacimiento del niño o niña.

Contar con los documentos de respaldo de lo declarado en la postulación, tal como certificado de trabajo, certificado de estudios o certificado médico por situación de discapacidad, entre otros.

¿Cómo postular en el proceso de la Junji?

El trámite se puede realizar de manera presencial en salas cuna y oficinas de la Junji, además de manera online en el sitio web a través del Sistema informático de Inscripción y Matrícula (SIM).

Los pasos para ingresar la postulación son los siguientes:

Elegir “ Ingresar nueva inscripción ”.

Completar la información requerida en la ficha de inscripción con los datos del jardín de preferencia, del menor, del adulto responsable, el vínculo con el párvulo y los criterios de la situación familiar.

Hacer clic en “Finalizar” para enviar la postulación.

El propio sitio web advierte que la inscripción en el formulario no garantiza la matrícula para el menor, dado que se seleccionan los beneficiarios según la situación social y socioeconómica de la familia, en relación a la cantidad de vacantes disponibles en las Unidades Educativas.

Luego de realizar la postulación se podrán conocer los resultados de manera online o a través del jardín infantil elegido.

De haber sido seleccionado, será necesario acercarse al establecimiento para confirmar la matrícula y participar de la entrevista.

En caso de no haber presentado los documentos requeridos, el apoderado contará con cinco días hábiles para eso. Si no se entregan tras ese plazo, no se hará efectiva la matrícula.

Por el contrario, si se queda en lista de espera se requerirá estar pendiente si se libera una vacante.