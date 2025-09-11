Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este viernes

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el viernes, 12 de septiembre:

Lo Barnechea: sector de Comandante Malbec de 10:00 a 15:00 horas y sector de Lastra de 10:00 a 14:00 horas

Vitacura: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Recoleta: desde las 09:00 a las 10:30 horas

Recoleta: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Recoleta: desde 11:00 a 17:00 horas y sector menor entre 11:30 y 12:30 horas

Independencia: desde las 15:30 a las 16:30 horas

Independencia: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Cerro Navia: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Peñalolén: desde las 10:30 a las 17:30 horas

Ñuñoa: desde las 09:00 a las 15:00 horas

Ñuñoa: desde las 10:30 a las 16:30 horas

San Miguel: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Maipú: desde las 10:00 a las 18:00 horas

Maipú: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 17:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: