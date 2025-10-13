Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz este martes

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el martes, 14 de octubre:

Conchalí: desde las 11:30 a las 17:30 horas

Lo Barnechea: desde las 11:30 a las 12:30 horas

Las Condes: desde las 14:00 a las 15:00 horas

Las Condes: desde las 16:00 a las 17:00 horas

Las Condes: desde las 9:30 a las 10:30 horas

Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Ñuñoa: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Ñuñoa: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Peñalolén: desde las 9:30 a las 12:30 horas en el sector principal y desde las 14:00 a las 17:00 horas en el sector menor

Santiago: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Santiago: desde las 9:00 a las 15:00 horas

Maipú: desde las 10:00 a las 13:00 horas

Maipú: desde las 11:30 a 17:30 horas

Maipú: desde las 9:30 a las 17:30 horas

Cerrillos: desde las 10:00 a las 14:00 horas

Cerrillos: desde las 11:00 a las 17:00 horas

San Miguel: desde las 15:00 a las 18:00 horas

La Cisterna: desde las 10:00 a las 17:00 horas

La Florida: desde las 10:30 a las 14:30 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 18:00 horas

La Florida: desde las 11:00 a las 17:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: